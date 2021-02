El Glamoroso look de Aracely Arámbula con el que lució como un bombón

Una de las actrices más bellas de la farándula es sin duda, Aracely Arámbula y ella lo reconfirmó al lucir muy glamorosa con una especial personalidad y un porte único, que la hicieron ver como una de las actrices más bellas de México y Latinoamérica.

Fue en uno de los post compartidos por una fanpage (página de fans) en Instagram que la actriz de telenovelas, ha sido gratamente halagada; pues como muchos han dicho en diversas ocasiones, Aracely Arámbula es ¡un bombón!

Toda vestida de color blanco con un glamoroso outfit con olanes o escarolas y un glorioso escote, fue el look que Aracely Arámbula lució en el perfil de @sugarambula. "La Chule", también lució su rubia cabellera moldeada y adornada con algunas flores por todo el cabello.

Su pronunciado maquillaje y en tonos marrones muy naturales, así como los accesorios en tono dorado que quien ha interpretado a "La Doña" por cuatro años lució, fueron el complemento perfecto a uno de los outfits más sofisticados con los que Aracely ha dejado claro que es una de las mujeres más bellas de México.

"Eres Arte", se lee al pie de la fotografía en la que Aracely luce radiante. Por su puesto, a tres horas de haber etiquetado a la actriz de Telemundo en el post, ya ha sido visto por cientos de fanáticos de la fanpage y de la ojiverde.

"I love you" (Te amo), "Más que hermosa y bella mujer... lo que le sigue", "Bellísima y sensual", "Que hermosa, wuuuuaaaauuuu", "Buenas noches princesa, Dios te cuide siempre", son los comentarios que hasta el momento se pueden leer, no sin ver algunos que se baten en emojis con ojos de corazón así como los propios corazones rojos y algunas rosas rojas.

Sin lugar a dudas, este look que Aracely luce en esta instantánea, es una de los que más ha gustado a su público, pues a pocas horas de haberla publicado, ya ha logrado una buena cantidad de 'me gusta' así como algunos halagadores comentarios, pues a decir verdad, el ex esposa de Luis Miguel, ¡luce espectacularmente bella!... ¡Es todo un bombón!