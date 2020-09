El Chavo del 8 METALERO sí existe y vive en Argentina

Hace apenas unos días, salieron a la luz en redes sociales, una serie de fotografías de quien se ha catalogado como el doble de El Chavo del 8, icónico personaje del entrañable actor Roberto Gómez Bolaños, quien gracias a su ingenio al escribir, también era llamado y sigue siendo recordado como Chespirito.

Se trata de Phil Claudio Gonzales, quien si de por sí, ya tenía cierta fama entre sus amigos y Facebook, al dedicarse a la música del género Heavy Metal, ahora se ha vuelto tendencia en las redes sociales, como el propio Facebook y Twitter, en los que han surgido interminables imágenes comparativas entre el nuevo famoso y Roberto Gómez Bolaños (QEPD).

Así que ¡Chespirito sigue más vivo que nunca! al tener la aprobación de miles de internautas que se han encargado de asegurar que casi son la misma persona. Y como es de esperarse, los memes y miles de comentarios no se han hecho esperar en dichas redes.

Phil Claudio Gonzales, originario de Buenos Aires, Argentina, es quien ha vuelto a revivir al ídolo de multitudes durante décadas, aunque en un contexto e historia de vida muy diferente a la de Gómez Bolaños.

En su cuenta oficial de Facebook, se puede leer que Phil trabaja en un bar de nombre Montana y administra la página del mismo lugar, así como en Barroko Show; además es productor de Perfectos Extraños Producciones. Y para continuar con su currículum como metalero, dice hacr estudiado en la Universidad del Rock y del Metal, aunque por otro lado, su información dice que estudió en Ridgwood High Shool.

En relidad, Gonzales, se ha vuelto todo un personaje en la web, luego de que se diera a conocer por su asombroso parecido a 'El Chavo del 8' y en ese sentido, hay quienes afirmaron el pasado domingo 27 de septiembre que Phil Claudio Gonzales se había quitado la vida luego de estallar contra la infinidad de memes y mensajes que ha recibido en torno a su parecido con Chespirito.

Sin embargo, el mismo Phil desmiente totalmente lo anunciado por German De Fiele; sin embargo, deja ver que el que se lleva se aguanta, con el siguiente mensaje:

"QUIERO ACLARAR QUE ESTA CAPTURA ME LA PASO MI AMIGO GERMAN , DE FIELES DIFUNTOS.

NO LA HIZO EL. DE ESTO NO PUEDO DECIR MUCHO PORQUE ALGUNA VEZ HICE UNA BROMA...

PERO LO HICE CON ALGUIEN INALCANSABLE PARA CUALQUIERA DE NOSOTROS. PERO YO SOY DE ACA SALAME. TENGO FAMILIA Y AMIGOS ACA. LO PUEDEN COMENZAR A LEER SIN VER EL FINAL ..."

Mientras tanto, en Twitter circulan infinidad de imágenes, y una de ellas es titulada "Rockberto Gómez Bolaños" en un retuit del polémico comediante Chumel Torres.

Así como otra fotografía de Phil con un tipo que se parece al actor Faisy, quien aseguran que la imagen aparece un poco más de kilos.

