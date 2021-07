Eiza González se sube a la montaña rusa y se le salen sus nenas

El pasado 30 de junio, la actriz y cantante mexicana, Eiza Gonzalez, vivió un bochornoso momento luego de disfrutar al máximo su experiencia en una montaña rusa, pues su vestuario la traicionó y se le salieron sus nenas. Más allá de que el momento fuera vergonzoso, la famosa de Hollywood lo tomó de una forma divertida y hasta lo comaprtió con sus millones de seguidores.

Fue a través de su cuenta de Instagram y Twitter que Eiza González compartió un video en el que se le ve disfrutando de la noche mientras está en arriba de una montaña rusa, sin embargo, mientras todo parecía normal, en un momento el vestuario de la actriz, una blusa verde se ve comprometido y quedaron al descubierto sus nenas.

En el clip que dura solo unos segundos se escucha perfectamente gritar a la protagonista de Lola, érase una vez, que sus bubis se estaban saliendo en medio de risas.“¡Mis t…tas se están saliendo!”, expresó. Tras compartir el video en Instagram, la mexicana también usó su cuenta de Twitter para informar a sus fans de la arriesgada situación que vivió.

"It’s the tits saying we are out LITERALLY for me? AND Tommy screaming Emily’s hair is in his mouth ? I can’t breathe", en español: “Son las t…tas diciéndome: estamos LITERALMENTE fuera. Y Tommy gritando que el cabello de Emily está en su boca. No puedo respirar”, fue el mensaje con el que Eiza González complementó su publicación en Instagram.

Mientras que en Twitter escribió: "It’s the tits trying to escape my shirt for me", "Son las te.. tratando de escapar de mi camisa por mi". Como era de esperarse, la publicación de Eiza González generó toda una locura y la actriz recibió un sinfín de mensajes.

Cabe señalar que el pasado mes de mayo Eiza González apareció en la lista de las estrellas de Hollywood más taquilleras, ocupando el lugar número cinco, por lo que puso muy en alto el nombre de México, por lo que no dudó en dedicar este triunfo a su país a través de sus redes sociales.

“Esto va pa’ mis mexicanos y latinos. Porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo por que ustedes son los que van al cine”, dijo en su cuenta de Twitter.

Siendo una de las estrellas más cotizadas de Hollywood, ahora la famosa mexicana que se dio a conocer gracias a sus papeles de Lola Valente en Lola, érase una vez y Nikki Brizz Balvanera en Amores verdaderos, reveló que fue invitada para decidir en Premios Oscar.

"Gracias @La Academia . Lamentablemente, Latinx representa solo el 4.6% en Hollywood. Tener 4 actores latinx en esta lista es un paso hacia una mayor representación. La representación importa delante y detrás de la pantalla. Me siento increíblemente honrado de unirme a este esfuerzo. Salud", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

