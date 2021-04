Eiza González posa sin sostén, es la imagen oficial de prestigiosa marca

Sin sostén y solo con pintura corporal, fue que Eiza González se convirtió en la primera mexicana que es la imagen oficial de la marca Louis Vuitton. Fue este jueves cuando se dio a conocer oficialmente que la actriz de telenovelas de Televisa era la imagen oficial de la prestigiosa marca tras el lanzamiento de la colonia “On the Beach”.

Al natural, sin sostén y desde las playas de Malibú fue como la famosa, que ha logrado consolidar su carrera como actriz en Hollywood por sus participaciones en El Rey Network, Netflix From Dusk till Dawn: The Series, Baby Driver y Godzilla vs Kong, hizo su debut para está prestigiosa marca.

En la imagen promocional se puede ver a Eiza González, pintada de los colores de un atardecer y muy relajada desde la playa. La obra maestra es del artista Alex Israel, a quien también se le atribuye el diseñó el envase de la fragancia.

"Me parece estar envuelta en un arcoíris de arena", expresó la famosa mexicana, quien ha tenido la oportunidad de trabajar con algunos actores de talla internacional como Ansel Elgort y Vin Diesel, durante una entrevista a la revista Vogue.

Para la misma revista, la reconocida actriz por participar en la novela Amores verdaderos en donde le dio vida al inolvidable personaje de Nikki Brizz Balvanera señaló que se siente muy feliz del resultado aunque señaló que nunca imaginó que una mujer como ella aparecería en una campaña de prestigiosas marcas.

"Crecí viendo grandes campañas en los 90 y no se veían mujeres mexicanas, especialmente en el mercado de lujo. Siempre pensé que tenía que ser un cierto tipo de mujer y el hecho de que una chica de México, con piel morena y latina como yo, aparezca en esta campaña, me parece un reconocimiento a todas ellas. Es un mensaje de inclusión", afirmó.

La colonia fue creada por Jacques Cavallier Belletrud, y según publica la agencia Reforma, está fragancia está inspirada en las playas del oeste americano e incluye notas de yuzu japonés, nerolin y hierbas aromáticas. No es la primera vez que Eiza González roba reflectores, pues tras sus participaciones en diversas películas de Hollywood y ahora siendo la imagen oficial de la fragancia “On the Beach”, la mexicana deja claro que su carrera profesional va en ascenso.

Eiza González no dudó en compartir este gran logro en su cuenta de Instagram en donde agradeció la oportunidad de ser parte de está campaña. "Más que honrada de convertirme en el nuevo rostro de la fragancia de @louisvuitton On The Beach. En colaboración con @alexisrael, cuyo cuerpo me pintó su hermoso arte. Muchas gracias al equipo creativo y especialmente a la familia @louisvuitton. Esto es tan especial", escribió la famosa.