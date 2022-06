Edén Muñoz revela que es difícil trabajar con Yuridia por sus aires de diva

Aunque ya otros colegas y amigos le habían contando lo especial y difícil que era trabajar con Yuridia, Edén Múñoz quiso correr el riesgo y efectivamente comprobó que la cantante tenía aires de diva, sin embargo, tras ponerle las cartas sobre la mesa, ahora ambos cantantes son como 'uña y mugre´, así lo dejó ver el cantante, compositor y productor de música regional mexicana en una reciente entrevista.

Fue durante una entrevista para el programa de Radio Show donde el presentador le preguntó a el cantante cómo había sido su experiencia con la ex integrante de 'La Academia', pues él fue el encargado de producir el nuevo disco de la cantante, a lo que Edén Muñoz suspiró y dijo: "Pinch* Yuri, no me la podía quitar de encima: 'apúrate cabr*n' (le decía)", dijo el cantante. A lo que el presentador también dijo es medio "exigente" y "medio especialita".

Acto seguido el ex vocalista de Calibre 50 reveló que en un principio si fue difícil trabajar con Yuridia por sus aires de diva. El cantante reveló que el acercamiento con la intéprete de Ya te olvidé ocurrió cuando Sony le pidió producirle un disco de mariachi a ella, y aunque en un principio se negó porque nunca había trabajado en ese género finalmente aceptó.

"Yo le dije: 'güey para empezar yo no hago mariachi, nunca he producido mariachi, yo hago lo que hago y si ustedes tienen una percepción de eso chingona, pues qué chingón y les agradezco un montón', pero yo ya sabía, o ya me habían dicho algunas personas lo complicado que era trabajar con ella, de que: 'no, güey esa vieja es un dolor de hu*vos'", dijo.

Posteriormente Edén Muñoz comprobó lo que le habían dicho, pues en sus primeras charlas la ex académica sacó sus aires de diva y se portó de lo más especialita, su actitud fue pésima , aseguró. "Tenemos un zoom y siempre que platicamos le digo: 'estabas en tu plan mam*na, piecito cruzado'", recordó. El cantante indicó que en sus primeras pláticas con la famosa, ella le dijo que estaba feliz de trabajar con él pero que las cosas se harían a su manera y como a ella le gustaban.

"De repente entendí que salvo si es complicada o no la persona, yo creo que uno como productor tiene que ser el mediador para de repente si tú eres mam*n, cabr*n, un hijo de la chinga*a y te toca un productor que es peor que tú nunca se van a poner de acuerdo", expresó. Aunque las cosas empezaron con el pie izquierdo, Edén Muñoz logró convencer a Yuridia y a su equio en trasladarse a Mazatlán.

"Cuando nos sentamos la morra en su plan divo y le digo: 'yo sé que tú eres una ver***, pero yo también lo soy, ¿sabes? Vamos a poner esta madr* en contexto, yo estoy hoy de lado del productor que sinceramente es mi primera vez y tú estás trabajando con un desconocido, un inexperto hasta cierto punto, pero te prometo que voy a poner lo mejor de mi pa’ que salgan las cosas como tu quieres que salgan y me dice la morra: 'pues sí wey si eres unas ver*** tú por que nadie se anima a decir que le vas a echar ganas a un proyecto'", expresó.

Posterior a trabajar con la ex académica, Edén Muñoz confesó que gracias a esto logró conocer a la verdadera Yuridia y a la que ahora le tiene mucho cariño. "El disco de Yuridia tiene un trasfondo bien cabr*n porque para empezar me llevó a conocer a una persona que quiero un ching*, que entiendo: Yuri. Entre su mam*** y su lado artístico me llevó a conocer a una persona con la que conecto bien cabr*n y le digo: 'tú y yo fuimos cholos en algún barrio, o nos echamos putaz*s en algún salón o fuimos novios en algún momento, pero fuimos algo en otra vida porque no puede ser que tengamos tanta conexión", finalizó.

