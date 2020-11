Dueto de Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan rumores de romance

Tras el lanzamiento oficial del tema, ‘Dime cómo quieres’, dueto Ángela Aguilar y Christian Nodal, se desataron rumores de un posible romance entre los cantantes ¿será que el compositor mexicano ya olvidó a Belinda?. Pese a que muchos consideran que la hija de Pepe Aguilar y Nodal hacen muy bonita pareja, el cantante ha dejado claro que esta muy enamorado de la intérprete de Amor a Primera Vista.

“Saber que Ángela Aguilar y Christian Nodal sacaron una canción juntos es todo lo que necesitaba en la vida”, “Lo más bonito del vídeo sin duda es Ángela Aguilar”, “Lo hermosísima que se ve”, “Es un rolón el de mi Christian Nodal con mi Ángela Aguilar, hacen mejor pareja que con Belinda” o “Me describe completamente”,son algunos comentarios en Twitter tras el lanzamiento de , ‘Dime cómo quieres’.

Las miradas coquetas que los cantantes intercambian en el videoclip, actuación como parte de la historia, y de que mostraran que hay mucha química entre ellos, dio pie a que comenzara ha circular rumores de un posible romance, sin embargo, solo se trata de conjeturas entre los fanáticos de ambos, quienes desean verlos como pareja.

Durante una entrevista para El Universl el cantante mexicano señaló que no es nada difícil para él componer canciones sobre el desamor.“Para mi es fácil componer de desamor, en mi vida creo que solo he escrito dos canciones sobre amor porque yo soy muy entregado y apasionado, así que cuando estoy escribiendo una letra de amor soy muy autocrítico y me pasa que creo que derramó mucha miel y no me gusta. Me gustaría ser como Joan Sebastian que escribía canciones de amor bien buenas. A mí me encantaría poder escribir así de bien como Joan, pero se que lo mío lo mío, mi fuerte es escribir sobre desamor y no tiene que ver con las cosas que vivo en mi vida”, dijo.

Por su parte, Ángela señaló que como lo dice la canción no es ninguna tonta, pues su familia y experiencias de la vida la han enseñado a protegerse. “No soy tonta y nunca lo he sido. La vida me ha enseñado a protegerme de las palabras de las personas y a cuidarme de la gente que me subestima, uno se equivoca a veces y lo acepto y aprendo de eso, pero siempre trato de alejarme de la gente negativa”, señaló para dicho medio.

Ante el éxito de ‘Dime cómo quieres’, tema que lleva solo unas horas de haberse lanzado y que lleva hasta el momento más de un millón de reproducciones en Youtube, los fans de ambos cantantes esperan volver a escuchar sus voces juntas.

