¡Duelo de caderas! entre Maribel Guardia y Adriana Fonseca como Aventureras

Tras sus compromisos de trabajo en Estados Unidos, la actriz Maribel Guardia tuvo un inesperado reencuentro con su colega Adriana Fonseca poco antes de salir a cantar al escenario en un show que dio en Charlotte, Carolina del Norte. Pero eso no fue todo, sino que además, las guapas famosas tuvieron un ¡duelo de caderazo! como cuando fueron Aventureras.

Pues así fue como celebraron el hecho de coincidir de nuevo luego de 22 años cuando compartieron créditos en la telenovela de corte infantil "Amigos X Siempre" como Lizel (Guardia) y Melissa Escobar (Fonseca), producida por Rosy Ocampo para Televisa.

Pero dos décadas después, no dudaron ni la una ni la otra, "echarse" un mano a mano entre bellezas y protagonizar un duelo de caderas... Tanto Maribel Guardia como Adriana Fonseca optaron por lucir atuendos de color azul y mientras la costarricense combinó su outfit "rumbero" con coquetas zapatillas color beige y medias de red, la actriz de "Mi Fortuna es Amarte", lució sexy con abertura en una pierna que terminó con una flor roja y zapatillas del mismo color.

Y antes de salir al escenario con el público "instalado" en su localidad, las famosas hicieron de las suyas bailando a ritmo de "Después de la Playa" de Bad Bunny. Mientas Adriana escribió:

"Con la más Diosa @maribelguardia dos aventureras dándolo todo... Mi mami amada, que gusto verte y compartir un ratito. Tu, siempre impresionantemente bella! Y tu luz externa que es inmensa, se queda corta con la interna que es infinita. Mi cariño y admiración siempre para ti Maribel!".

Pues además de haber formado parte de "Amigos X Siempre", ambas famosas dieron vida a Elena Tejero; Adriana Fonseca en 2001 y Maribel Guardia en la temporada 2010-2011, en "Aventurera", la famosa obra de teatro producida y actuada por la entrañable actriz Carmelita Salinas (QEPD).

Por su parte, Maribel Guardia, a quien próximamente se le podrá disfrutar en la telenovela "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" (2022) a finales de agosto, no desaprovechó la oportunidad y se tomó la foto del recuerdo junto a Adriana Fonseca y su hijo Julián Figueroa, cuya descripción se lee:

"En #charlotte #carolinadelnorte felices @julian_f.f y yo con mi bella amiga @adrianafonsecaoficial en un ratito salimos al escenario". A lo que la protagonista de telenovelas respondió: "Con todo mi corazón, que placer verte! Te amo diosa".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!