Dorismar invita a ver más en su cuenta ONLY FANS ¡qué mujer!

La modelo argentina Dorismar volvió a llamó la atención a través de su más reciente post, con el fin de invitar a sus fanáticos para ser visitada en su perfil privado de Only F@nz y por si fuera poco, por un descuento para no tener pretexto de no verla en vivo y a todo color a través de la pantalla del celular.

Fue a través de sus historias de Instagram que la también estrella de televisión, "sencillita y carismática" como todo buen argentino, hizo babear a más de uno, al posar feliz de la vida en exquisita lencería color rosa pastel, con la que invitó -sobre todo al gremio masculino- a que la visiten en su página privada a cambio de una tarifa, que en este caso Dorismar oferta un descuento del 20 por ciento.

Lee también: Dorismar brilla al sacar su lado más sensual con mini prenda

Con su calzón de hilo dental, y una sonrisa muy sensual, Dorismar, seguramente enamoró a chicos y grandes y paralizó las miradas en su post, al que muy probablemente, muchos atiendan su llamado. Pues pese a que no es la primera postal en la que luce ese coordinado de fina lencería, esta vez lució su cuerpo como toda una diosa.

En un ambiente rosa pastel, como su atrevida lencería, la argentina, maravilló a sus más de 1,1 millones de seguidores de Instagram, por verse bastante atrevida, además de invitar sugerentemente a sus fans, a ver que todavía existe esa persona por la que se puede buscar luchar y encontrar un pedacito en su corazón.

Por lo que sin duda, muchos hombres la siguen por toda la web y redes sociales, pues la modelo de 45 años, ha enamorado con su belleza y figura a muchos de sus seguidores. Su cuenta oficial de Instagram, ha sido testigo de sus encantos desde cualquier ángulo y con cualquier mini outfit playero.

Lee también: En lencería, Dorismar envía felicitaciones este 14 de febrero

Dorismar, también es conocida por ser una playmate, actriz y presentadora de televisión, además de cantante. Y pese a que la famosa de 45 años, ha deleitado con su espectacular figura a los televidentes, también está más activa que nunca en sus redes sociales.

Y además de ser una actriz que le gusta mostrar su cuerpo, Dorismar también es recordada por su participación como conductora del programa de televisión estadounidense, "Caliente" entre 2000 al 2006. Aunque sus primeras apariciones en televisión fueron en Argentina y en 2000 se fue a vivir a Miami.