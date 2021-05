Dorismar interrumpe la vista al horizonte desde la piscina por sus exuberantes curvas

La modelo de origen argentino Dorismar compitió con el paisaje del horizonte, toda vez que logró detener la vista de sus seguidores, sin poder ver más allá; pues sus exuberantes curvas en bikini, fueron motivo suficiente para desviar la atención de sus fanáticos.

Fue con un par de postales que esta vez, la también playmate, robó la atención de sus más de 1.2 millones de seguidores de su cuenta oficial de Instagram, en la que Dorismar comparte cada momento de su carrera como modelo y actriz.

Pues a sus 46 años, la también actriz de telenovelas como "Alma de Hierro" (2008-2009) o "El triunfo del amor" (2010), ha logrado cautivar con su belleza y escultural figura a los fanáticos de las redes sociales, quienes buscan algún personaje que los enamore para seguirle la pista.

Lee también: Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

"La perseverancia es lo que distingue a las almas fuertes. Chicos, los espero en mi 0-F con mucho contenido exclusivo, link en la bio. #bikini #pool #joy #purehapiness #bestrong #inspirated #motivated #mindpeace #mindpositive #focus #blue #pink #sealover #sea", escribió Dorismar haciendo referencia que no se rendirá en su camino a la fama y seguir creciendo en el número de seguidores.

"I like this" (Me gusta), "Super fotos preciosa", "Hermosa quien fuera como el agua para poder recorrer tu escultural figura..", "Definitivamente belleza que inspira y provoca, súper sexy mamacita Miss Dorismar, estás demasiado abusadora y motivadora chiquilla ingrata, bonito bikini", son los comentarios que Dorismar ha provocado en algunos de sus más fervientes admiradores.

Un total de 23,401 son las reacciones que ha generado la argentina entre las que destacan la del conductora de televisión Fer Sagreeb, quiene su compañero de baile en Las Estrellas Bailan en Hoy del matutino de Televisa, a través del Canal de las Estrellas.

Lee también: Dorismar hace lo que le gusta y enloquece con prendas de encaje

Pero también se leen otros mensajes como: "Wonderful", "Aún sigues deliciosa", "Hermosa y sexy Dorismar, besos, entre un total de 317, los que también buscan halagar a la argentina con emojis de rosas rojas, llamas de fuego, caritas con orjos de corazón, entre otros más.

Con un total de 608 publicaciones, es que Dorismar, ha hecho su carrera en Instagram, una de sus redes sociales en las que es más seguida.