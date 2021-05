Dorismar hace lo que le gusta y enloquece con coquetas prendas de encaje

De origen argentino pero conocida en varios países del mundo es al modelo Dorismar, quien está vigente en Estados Unidos y México desde el año 2000. Su fama ha sido producto de la sensualidad que irradia a través de sus fotografías más sensuales, que protagoniza en las redes sociales, como la que publicó recientemente dejando claro que hace lo que le gusta, enloqueciendo a sus fans con coquetas prendas de encaje.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la argentina puso a sudar a todos sus fans, en especial a los del gremio masculino, luego de posar con un diminuto coordinado de lencería de encaje, esta vez, de color blanco y con el clásico diseño de hilo dental.

Y es que Dorismar, no escatima a la hora de invitar a sus seguidores a que la sigan a través de su página privada Only Fanz, como la ha denominado, en la que sin lugar a dudas, se luce con su contenido más sensual y sin dejar casi nada a la imaginación.

"Deja que tu pasión por la vida sea lo que te impulse... Chicos, hoy es jueves de video en mi 0-F@nz, los invito a ver el último que subí, les va a encantar, link en la bio", escribió la tarde del pasado jueves, aunque la intensa fotografia se ha quedado para la posteridad.

A sus 46 años (como Aracely Arámbula) la argentina ha logrado cautivar a un total de un poco más de 1.2 millones de usuarios de Instagram, sin embargo, ha sido a través de sus 605 publicaciones, que la también actriz, quien compartió créditos con Angelique Boyer en la telenovela "Alma de Hierro" en 2008, ha seguido siendo una de las favoritas de los internautas.

Por su más reciente publicación, fue que Dorismar ha recibido los comentarios más fogosos, tales como: "Súper mega ultra sexy. Me regalas un beso?", o "Mi amor mandame besos". Por su parte, el actor Rafael del Villar, se ha quedado mudo y sólo expreso su admiración hacia la argentina, a través de sus acostumbrados emojis.

También se leen otros mensajes como: "Insisto, estás deliciosa, puedes mandarme un beso Dorismar", "You are so beautiful my love" (Eres tan hermosa mi amor), "Estás increíble preciosa", "Muy hermosa, maravillosa siempre", "Estás en tu mejor momento"...

"El blanco te hace ver más perfecta aún", escribio un fan, refiriendose completamente al coordinado de lencería que luce la ahora bailarina de "Las Estrellas Bailan en Hoy", junto a Fer Saagreb. Pues la argentina no teme por enseñar sus curvas y casi cuaquier parte del cuerpo, ya que es casi una escultura.

Al momento, la intensa postal, ha logrado un total de 43,890 corazones rojos, se pueden leer por lo menos 742 mensajes en dicha publicación.