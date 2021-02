Dorismar enseña su retaguardia con ¡pronunciado escote!

Dora Noemí Kerchen es una modelo argentina, mejor conocida como Dorismar, quien ha incursionado en la televisión mexicana con la conducción de algunos programas de estrellas de la pantalla chica que lucen sus encantos, así como en "Desmadruga2", programa conducido por Israel Jaitovich, que forma parte de la programación sabatina nocturna de El Canal de Las Estrellas.

Dorismar, también es conocida por ser una playmate, actriz y presentadora de televisión, además de cantante. Y pese a que la famosa de 45 años, ha deleitado con su espectacular figura a los televidentes, también está más activa que nunca en sus redes sociales.

Entre otras cosas, Dorismar también participó como conductora del programa de televisión estadounidense, "Caliente" entre 2000 al 2006. Aunque sus primeras apariciones en televisión fueron en Argentina y en 2000 se fue a vivir a Miami.

Pero es en su cuenta oficial de Instagram, en la que muestra sus encantos desde cualquier ángulo y con cualquier mini outfit playero. En su última publicación, la modelo lució la tremenda figura de la que es poseedora, mientras protagonizó un mini vídeo.

La también actriz de la serie "Como dice el dicho", empezó modelando un outfit casual y elegante pero nada sexy; pero en un abrir y cerrar de ojos, Dorismar apareció bailando y luciendo su genial cuerpazo con un pronunciado escote hasta la espalda que hizo destacar ¡sus enormes glúteos!

Aunque el escote no lo lució sólo por atrás, pues también por frente lució sus encantos moviendo sus caderas al ritmo de la música electrónica.

"ERES EL MEJOR BIZCOCHO DE TODO MEXICO Y EL MUNDO... THE BEST OF THE WORLD", "eres la mujer más hermosa linda doritos", "Hola dorismar eres una mujer muy hermosa besos", "Hermosísima,me mandas un beso please", "Hermosa mi Dorismar", fueron algunos comentarios que le han escrito a la par del vídeo de Dorismar.

Aunque hubo uno que queda a la expectativa, ya que e sun fanático que le solicita a la modelo argentina que por favor le conteste un mensaje por privado: "Contéstame al privado por fa".

Y los fogosos comentarios siguieron: "réGuapa! Bizcochazo: esa de rojo, yo me la ré... echo al ojo!"... Aunque hubo quien también le imploró a la playmate que lo siguiera porque por alguna falla técnica, no puede comentar sus publicaciones: "Dorismar no puedo comentar tus videos ni tus historias agregame cosita linda guapa hermosa y dilisiosa".

La publicación tiene más de 28,837 corazones rojos, incluyendo el del actor Carlos Espejel, y un sinfín de comentarios más.