Divina luce Thalía en sesión de fotos de nuevo remix de Sangre

Desde hace algunos meses, la cantante mexicana Thalía, ha revivido la música y el look de sus inicios como artista y por tanto, así de divina lució en una reciente sesión de fotos para el vídeo de la nueva versión remix de "Sangre" uno de sus temas más recordados de su carrera de los 90's.

Y a sus 50 años, la también ex actriz de telenovelas, ha creado toda una revolución en sus redes sociales y entre sus fans, luego de traer al presente su vestimenta y música de los 90's. No obstante, la esposa de Tommy Mottola no se ha quedado con las ganas de volver a cantar esos temas que hicieron vibrar a generaciones de fanáticos.

Entre estos, "Sangre" (1992) de su álbum "Love", que habla de una intensa historia de amor con un ser que ya fue y que nunca va a olvidar los momentos más melancólicos, pues parece que hubiera quedado atrapada en ese amor.

Lee también: Thalía celebra el Mother's Day desde un autobaño y con un pastel hecho por su hija

Una historia de amor renovada

Por ello, Thalía se puso en manos de un equipo de profesionales y juntos realizaron un nuevo clip de "Sangre" en una versión remasterizada y con una Thalía renovada, con mucha más fuerza y entrega en el escenario y ante decenas de expertos para lograrlo.

Mismos que lograron que la también empresaria, luciera divina a sus 50 años con atuendos que la han hecho ver más empoderada y con algunos elementos que han marcado la carrera musical de Thalía de más de 30 años.

Lee también: Thalía y la vez que puso a sudar a Julio Iglesias con sus coqueteos

"¡Disfruté al máximo este día! Amo trabajar con un equipo de profesionales tan especiales y talentosos", escribió la también intérprete de "Amor a la Mexicana" al pie del vídeo que muestra el detrás de cámaras y parte del vídeo que también se puede ver en su canal oficial de YouTube.

Y las reacciones de los seguidores de la cantante no fueron para menos, pues entre algunos se lee: "Wow! So beautiful!" (¡Wow, qué hermosa!), o "BLESSINGS MRS. DIOS ME LA BENDIGA CON MUCHAS BENDICIONES PARA USTED Y SU HERMOSA FAMILIA, TAMBIEN BENDICIONES".

O "Reina, te ves hermosa a un nivel incalculable"; y desde Brasil, un "DEUSA MARAVILHOSA... Te amo" (DIOSA MARAVILLOSA... Te amo), "Qué belleza", "¡Simplemente espectacular!"... Pues al momento, Thalía ha logrado 109.040 reproducciones y 201 comentarios.

Síguenos en