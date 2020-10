Divide Cynthia Klitbo opiniones tras sensual foto en la cama

Sin "pelos en la lengua" y directa como siempre lo ha sido, la reconocida actriz de telenovelas, Cynthia Klitbo, rompió el silencio y aclaró de una vez por todas el rumor de que tenía una relación sentimental con quien se hace llamar artísticamente como 'Rey Grupero'.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fans de la actriz de Televisa, no fue que confirmara el romance con el famoso youtuber, sino la manera en que lo hizo, ¡ y vaya forma en la que la actriz calló bocas!. Resulta que la villana de telenovelas como Cadenas de amargura, Vida robada, el Privilegio de Amar, entre otras, sorprendió al aparecer en la cama, desnuda junto a su pareja sentimental.

"Lo que se ve no se juzga", escribió la actriz mexicana para acompañar la fotografía en blanco y negro en el que aparece muy atrevida junto a su pareja. Por su parte, el galán de Klitbo escribió: "Querían saber si salgo con Cynthia, sí y la neta está delicioso", dijo. Como era de esperarse, y aunque muchos de los fans que conocen a Cynthia saben que siempre ha sido muy directa, la imagen dividió opiniones en las redes sociales.

Mientras algunos fans pedían a la actriz mexicana disfrutar el momento, otros estaban incrédulos ante el atrevimiento de Cynthia de compartir esa fotografía tan íntima. “La foto después del cachondeo”, “Pues ya le hacia falta una checada de chicloso jajaja, en fin cada quien con su cada cual , pero la verdad este 2020 ha traído cada cosa “, “Date a respetar mujer, nomas no vayas a llorar cuando salgas peleada del chongo con tu amante de que te exhiba el pack en las redes sociales y los programas de chismes”, “ Que fuerte”, son algunos de los comentarios en Instagram.

Por su parte el youtuber no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todas las personas que critican su relación con la villana de telenovelas de Televisa: "Déjate llevar que la vida es una sola, no importa quién critica, importa quién te ama. Date la oportunidad de ser feliz, brinca, baila, sonríe, besa, emociónate como niño que esta vida es de los arriesgados, de los que torean las emociones, no de los que se quedan en la barrera juzgando y diciendo: ‘yo lo haría mejor’. Querían saber si salgo con Cynthia, sí y la neta está delicioso. Bonita noche a todos aunque dudo que superen la mía", escribió.

Cynthia Klitbo estrena romance y causaa polémica. Foto Instagram Cynthia Klitbo

Fue hace unos días que una revista de circulación nacional ventiló que la actriz de Televisa tenía una relación con un hombre 20 años menor que ella, por lo que Cynthia Klitbo quiso dejarse de los rodeos y confirmar su romance. Una fuente muy cercana a la pareja reveló de manera anónima a TV Notas que la pareja había comenzado una relación desde tiempo atrás, sin embargo, apenas se va destapando, pero estaban viviendo juntos en plena pandemia; pues según la publicación, la fuente dijo que Cynthia está muy entusiasmada y que la notable diferencia de edades no ha sido impedimento para hacer realidad su amor.

"Obviamente ya lo conocía de muchos meses atrás, del año pasado, antes de la pandemia, en eventos, y coincidían en muchas alfombras; pero cuando le tocó que ya se lo presentaran sin cámaras y sin el personaje, se le hizo un hombre atento, encantador y muy simpático, con un gran sentido del humor; entonces, digamos que todo el día la tiene atacada de risa", contó dicha fuente.

Bien dicen que para el amor no hay edad por lo que la actriz de 53 no quiso desaprovechar que nuevamente el amor tocó su puerta, sin embargo, muchos de sus fans no están de acuerdo con el hombre que se fue a relacionar. Recientemente el 'Rey Grupero' se convirtió en noticia nacional luego de que se atreviera a robarle un beso a Lucía Mendez, quien no le gustó el atrevimiento del youtuber por lo que le propinó una bofetada y le dijo: "¡Oye! ¿Qué te pasa?".