¡Diosa! Paula Levy posa como nunca

De nueva cuenta, María Levy, hija de la fallecida actriz, Mariana Levy, deslumbró a sus miles de seguidores al posar sin nada de ropa en su Instagram. La jovencita de nueva cuentra burló la privacidad de dicha red social para mostrar el mundo que es perfecta con o sin prendas.

La hija mayor de Mariana Levy actualmente se desempeña como fotógrafa profesional por lo que no duda en compartir algunas de sus imágenes en las que posa con muy poca ropa o sin nada, taly como lo hizo recientemente en donde aparece sobre el agua mostrando sus glúteos, y aunque su rostro no se ve, muchos de sus fans quedaron encantados.

María ha sido muy criticada en las redes sociales por mostrarse tan atrevida, pues mientras muchos aseguran que es arte, otros no dudan en recalcarle a la joven de 24 años, que es muy bonita pero que no hay necesidad de mostrar tanto e incluso muchos de estos han asegurado que su madre, Mariana Levy, no estaría muy contenta con su atrevimiento.

“Linda hermosa perfecta”, “Eres un arte de mujer”, “Un arte de cuerpo”, “Excelente Fotografía el buen manejo de color en tiempo y forma, Luces súper guapísima”, “Hay que reconocer, la belleza femenina”, son algunos de los comentarios en Instagram. No es la primera vez que María deja con el ojo cuadrado a sus seguidores, ya que en otras ocasiones ya ha posado así, sin embargo, cada imagen tiene su propio sello.

Otra de las cosas por las que María ha sido muy criticada fue por abrir su página de OnlyFans, un servicio muy popular en la industria del entretenimiento para adultos, en donde la joven vende fotografías en las que posa con poca ropa.

Por otro lado, mientras María se muestra muy atrevida en Instagram, Paula Levy, su hermana menor atraviesa un momento difícil en su vida. La joven de 18 años reveló recientemente que no tiene un hogar para vivir luego de que su abuela materna, Talina Fernández, la corriera de su casa, situación que preocupó a sus fans.

No tengo casa, soy homeless, vivo donde crashee la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan sólo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. Neta, ¿qué hago de mi vida?”, declaró. La joven incluso pidió ayuda a sus seguidores para que comentaran en la última publicación de Ana Bárbara para que la adoptara.

“Dios y tu mami te cuidan desde el cielo, ánimo cuando veas que todo se cierra una luz se abrirá tu tienes buenos amigos y gente que no te dejaré, “Ánimo y no caigas en cosas en después no puedas salir, por favor es un consejo que a lo mejor no lo tomes encuenta x q no soy nadie, pero tengo hijos y son de ti edad”, “Ánimo Dios no te dejara va, si quieres platicar cuenta conmigo yo te escucharé bendiciones”, “ Yo vivo sola en mi humilde casa si quieres te vienes a vivir aquí conmigo tengo dos hijos pequeños pero si un día necesitas un abrazo creeme que te lo daré y si necesitas ayuda igual en mi casa te recibo con los brazos abiertos”, son algunos de los comentarios en una reciente publicación.

