Devastado, Danilo Carrera despide a estrella de tv de Ecuador

El actor Danilo Carrera sigue con malas noticias en su vida, y es que tras dar a conocer hace un par de días, el rompimiento de su relación de más de dos años con la actriz Michelle Reanud -con quien actualmente protagoniza la telenovela "Quererlo Todo"-, lamentó una terrible acto ocurrido en su país natal, Ecuador.

La tarde del pasado miércoles, despidió a uno de sus paisanos, un ícono de la televisión ecuatoriana como lo fue Efraín Ruales, quien fuera conductor de televisión que a los 36 años de edad, fue brutalmente asesinado luego de pronunciarse contra los actos de corrupción de su país, según señalan algunos medios.

Por lo que Danilo Carrera, envió sus condolencias a la familia del famoso, y así mismo, expresó su tristeza e impotencia ante estos actos que no tienen nombre. Fue en su cuenta oficial de Instagram que el actor externó su dolor a través de un vídeo, mientras en la descripción escribió: "Con el corazón roto pero agradecido de haberte conocido. Tu legado sigue".

"Hoy me desperté con la misma noticia con la que se despertó todo El Ecuador, una noticia que me pone triste, que me duele, porque se va un amigo, se va alguien que siempre tenía una sonrisa en la cara, alguien que siempre tenía un mensaje positivo, el número uno en la televisión ecuatoriana", empieza diciendo Danilo.

"...Y estuve pensando todo el día en las palabras correctas para mandar un mensaje y no las hay. Cuando te despides del mejor de todos, no las hay; cuando te despides de alguien, así de esta manera tan abrupta, no las hay. Lo único que puedo decir es que esto nunca vuelva a pasar, no tiene por qué pasar"...

Así mismo, el actor envió bendiciones a la familia de Efraín y así mismo está seguro que el conductor de tv, está a un lado de Dios, pues siempre fue muy creyente de él.

"...A toda la familia de Efraín le mando muchas bendiciones, mi más sincero pésame y yo se que Efraín está ahorita en la gloria de Dios porque él siempre estuvo muy cerca de él dando su mensaje"...

Efraín, tu legado... tu legado sigue y no lo podemos dejar morir; todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, lo que compartiste en redes, eso sigue... se te quiere, descansa en paz".

A su dolor, se unieron amigos y compañeros del medio artístico como su ex pareja y compañera de foro Michelle Renaud, quien lo acompañó en su pena con un corazón rojo.

Alejandra Robles Gil, Altair Jarabo y el actor Víctor González, también lo apoyaron en su pena; Víctor le expresó su cariño: "Te quiero hermano".

En la publicación también destacan algunos comentarios de los fans paisanos de Danilo que expresan su dolor e indignación:

"Esto nos duele a todos. El Ecuador llora a Efra", "ECUADOR ESTA LUTO JUSTICIA PARA EFRITAS", "o sigo sin poder asimilar lo que pasó. Ecuador está de luto", o "Lo conocí por Instagram, siempre me sacó una sonrisa, sus ocurrencias, su manera de vivir, el cariño a su madre, su padre, su familia, hoy lloré al enterarme de algo tan triste , muy triste , hasta siempre Efraín RUALES!!!".