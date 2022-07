Despampanante luce Marjorie de Sousa con sus encantos muy cerquita de los ojos de sus fans

Otro viernes más llegó este verano 2022 y la actriz Marjorie de Sousa volvió a hacer gala del mismo luciendo muy despampanante. Pues la venezolana no reparó en presumir que su trabajo va más allá de una obligación ya que el gusto por lo que hace sobrepasa todos los límites y rompe parámetros de lo que hay que hacer.

Pero Marjorie de Sousa dio un plus a su publicación del pasado viernes celebrando la llegada de otro fin de semana más y como un ángel caído del cielo, la venezolana de 42 años se lució muy cerquita de la cámara, dejando ver sus atributos y su belleza sinigual.

Marjorie de Sousa posó de blanco con varios outfits y en modo despampanante, enseñando de más y luciendo más guapa y empoderada que nunca en una reciente sesión de fotos.

Y es que, quien fuera incluida en la lista de los 50 rostros más bellos de People en Español 2022, no tiene cómo agradecer por tanto que ha recibido últimamente como fruto del arduo trabajo que ha realizado en su carrera artística y por tanto escribió:

"Hoy es viernes!!! vamos a brillar intensamente mis mujeres. Amar lo qué haces definitivamente no es trabajo, es pasión, es vida, más si lo haces con gente que quieres. @julianhairstudio @juansousaofficial @angelramoos @benditoclosetstyle @metgroup.360 @alepalomera1 @mediaconceptspr #mds #newproyect #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS".

Esto, a la par de amenizar el momento con el tema de fondo "Don't You Worry" de Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, siguiendo con las reverencias a la colombiana que ha marcado tendencia con temas como "Te Felicito" que le llega a muchas famosas del medio del espectáculo, dado que la letra va dirigida a los hombres infieles.

Y Jéssica Coch, quien va a compartir créditos con Marjorie de Sousa haciendo sus villanías en "El Conde: Amor y Honor" nueva producción de Telemundo Internacional, le ha enviado su cariño con un corazón rojo y una carita rodeada de corazones rojos.

"Mi Amor Platónico #mujerperfecta", "Siempre brillas intensamente" y desde Venezuela, un compatriota, le envió palabras de admiración y cariño: "Mi cielo felicidades, como se ve que eres venezolana bellísimaaaa!!! como siempre dándolo todo, marcando Territorio, imponente, regia, destacada, espectacular, altiva, segura, etc".

También: "Wow que bonita y tan bella", "Guapísima" o "Reinaa... besos desde Croacia"; los que al momento, suman más de 260 comentarios y un total de 15,050 corazones rojos, incluyendo el de Eduardo Santamarina, su compañero de villanías en "La Desalmada" (2021).

