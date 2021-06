Desorienta Yanet García al posar en encaje y transparencias

Este fin de semana Yanet García aprovechó el Día del Padre para darles un atrevido regalo a todos los papacitos del mundo al posar con una lencería roja de encaje y llena de transparencias, prenda con la que cubre solo lo necesario y paralizó a sus millones de seguidores de las redes sociales al dejar poco a la imaginación.

Fue a través de su perfil de Instagram que la famosa Chica del Clima desató bajas pasiones al posar con las pequeña prenda transparente con la que lució su espectacular anatomía mientras posa junto a una ventana. Y aunque no es la primera vez que Yanet García luce su curvy figura en sensuales atuendos, la famosa de 30 años siempre termina por sorprender y dejar boquiabiertos a sus admiradores.

Siendo una experta en compartir fotografías en las que posa muy atrevida, Yanet García decidió compartir una imagen especial en la que aparece con el conjunto de lencería de encaje con la que cubre solo lo necesario para evitar ser censurada en Instagram, red en la que cuenta con más de 13 millones de seguidores.

“When you really want something, the whole universe conspires in helping you to achieve it' en español: “Cuando realmente quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a lograrlo", escribió la Chica del Clima para acompañar la fotografía en la que hasta el momento lleva más de 300 mil Me Gusta y cientos de comentarios indecorosos.

“Uy buenooooo se prende fuego el Instagram”, “Devuélvete que te pasai Yo te quiero a ti , espero me ayuden “, “Diosa”, “ Divina”, “Bellísima”, son algunas de las reacciones en la publicación de la ex conductora del programa Hoy de Televisa.

Por si no fuera suficiente, hace unas horas, Yanet García compartió a través de sus historias de Instagram un video en el que modela una lencería negro con blanco, mientras trae una bata negra transparente la cual opta por levantarse y dejar al descubierto su ropa interior y su escultural figura.