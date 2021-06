Desde el país que la vio nacer -Cuba-, la actriz Livia Brito se aprovechó de su belleza y presumió lo que es suyo con blusita de tirantes que complementó con una falda larga de notable abertura. Pues entre las calles de la isla, y entre fachadas de las casas y edificios, Livia dejó claro el porqué era una de las favoritas hasta antes de su incidente con el fotógrafo Ernesto Zepeda en Cancún, Quintana Roo, México.

Desde el Callejon de Hamel, la cubana mostró también su sensualidad y coquetería, al modelar un cojunto de lunares que además de su belleza, resaltó su personalidad. Fue en abril del 2019, que la actual protagonista de "La Desalmada", telenovela producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, enamoró a infinidad de fanáticos, luego de modelar con un par de poses con dicho outfit, pero además, modelando recargada en un vehículo de los característicos de Cuba.

El ourfit consta de una blusa de tirantes color azul marino, que deja ver su ombligo y presume brazos perfectos con los tirantes que caen sobre estos, descubriendo sus hombros. Por otro lado, Livia encantó a sus más de 6 millones de seguidores con una falta de pronunciada abertura que hizo lucir muy coquete a la cubana.

La actriz que en unos meses sería protagonista de la telenovela "Médicos, línea de vida" (2019-2020), escribió a través de su post del 28 de abril de 2019: "Disfrutar de cada momento de la vida es clave para para tener una vida plena. Les deseo un excelente fin de semana a todos mis #aLIVIAnados".

Por lo que los fanáticos de la cubana no pudieron contenerse a escribir los comentarios más halagadores. Entre estos se lee: "Eres tan hermosa, te amo mucho bebe de luz, algún día espero conocerte eres genial la mejor actriz que existe, mi mayor sueño es ser una actriz como tú, besos y abrazos @liviabritopes".

"Impresionante lo hermosa que es usted", "Me acabo de terminar la piloto 2, espectacularrrrrr", "Eres una diosa", "Eres hermosa", "Mi querida princesa te adoro. Besos desde Romania ", " Hermoso tu país!!!", "Perfecta", "Que lindo cuerpo", "Lvia te amooooo eres las mejor, besitos", "¡aLIVIAme mucho!", son algunos de los mensajes que recibió la artista cubana.

Incluso, hubo un fan que le hizo saber a Livia Brito, lo fenomenal que se ve con la pose recargándose en un automóvil estacionado en la calle: "Que rico lo paras chikita hermosa", pero también se centraron en otros elementos de la postal: "Excellent photo in Cuba.. proud of your origins" (Excelente foto en cuba .. orgullosa de tus orígenes).

Y los halagos siguieron para quien venía de interpretar a Paloma en "Lo que la vida me robó" (2014) junto a Angelique Boyer: "Hermosa Paloma", "Eres la mas hermosa!!", "Me encantas definitivamente Livia", "U look really nice but we could make u look amazing ... message mea and a half month program" (Te ves muy bien, pero podríamos hacerte lucir increíble ... mensaje me un programa de mes y medio).

Un total de 146,029 fanáticos de Livia, han reaccionado a la publicación de la protagonista de "La Desalmada". Y son 784 comentarios los que se leen al día de hoy.