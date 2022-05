Desde su mejor ángulo y en corto vestido, Aleida Núñez brilla más que el sol

Y aunque para nadie es secreto que Aleida Núñez es una de las artistas más bellas y populares en redes sociales en donde la famosa suele compartir frecuentemente contenido con el que no deja de sorprender a sus millones de seguidores, y esta ocasión no fue la excepción, ya que la actriz de Corazón Guerrero apareció con un corto vestido con el que brilló más que el sol.

Fue a través de su perfil de Instagram que Aleida Núñez posó con su mejor ángulo desde su camerino de Corazón Guerrero con un corto vestido de color amarillo con el que se robó todas las miradas al dejar a la vista de todos sus millones de seguidores sus tremendas piernotas y su voluminosa retaguardia.

La famosa complementó su look con una zapatillas del mismo tono del vestido, una ondulada melena y un discreto maquillaje en todo oscuros. "Desde mi camerino con llamado de novela @corazon_guerreroof @canalestrellas #actriz #corazonguerrero", fue el mensaje que la famosa acompañó dos imágenes en las que hizo alarde de su espectacular figura de diosa que se carga a sus 41 años. Como era de esperarse las miradas de sus fanáticos no pasaron desapercibidas y rápidamente llenaron de halagos y piropos la publicación de la estrella de televisión.

Lee también: Andrés Baida se olvida de Betito Salvatierra y se va de viaje a California

"Hermosa, bella y sensual, luciendo cómo siempre", " Me encantas bombón", " Súper hermosa, ese color te queda espectacular, te marca una estupenda figura","Woooww espectacular muyyyy hermosa ", "Estás divina mujer", "Chulada y rico bombon", "Lindura siempre", "La creación mas hermosa del universo, espectacular"," Súper sexy !!! Te amo", " Bellísima! Me encantas hermosa", fueron algunos de los piropos que Aleida Núñez recibió en la publicación que hasta el momento acumuló 39 mil Me Gusta y casis 500 comentarios.

No es la primera vez que la actriz deja hipnotizados a sus fieles admiradores posando de su mejor ángulo y con cortitas y ceñidas prendas con las que marca a la perfección su figura sin perder el toque elegante y juvenil que la caracteriza en cada una de sus publicaciones.

Recientemente la famosa acaparó titulares luego de revelar la razón por la que nunca se ha casado con parejas millonarias pese a tener la oportunidad de hacerlo como en su anterior relación con el empresario Bubba Saulsbury. Aleida Núñez confesó que su ex no ha sido el único millonario que ha tenido en su vida.

Lee también: Desde el gym, Bárbara de Regil demuestra que su retaguardia es natural, no se mueve nada

“Sí, porque luego me decían ‘¿cómo le hiciste para ligarte a un millonario?’, les digo ‘pues si no es el primer millonario que he tenido en mi vida’”, contó la actriz durante una entrevista con el programa Ventaneando. Respecto a la razón por la que nunca ha llegado a formalizar estás relaciones, confesó que es una mujer que le encanta la libertad.

“Yo no he querido, porque soy una mujer súper independiente, me encanta mi espacio, mi libertad”, expresó la jaliciense. Por otro lado, Aleida Núñez aclaró que no se avergüenza de su actual pareja supuestamente por no ser millonario como se dice en las redes sociales y desmintió que se tratara de un camarógrafo.

“Quiero aclarar que lo que salió, primero que nada, ni siquiera es el nombre de la persona con la que estoy saliendo, tampoco es camarógrafo, no es su nombre, no es su apellido, no me avergüenzo de él”, aseveró la actriz. Finalmente dejó claro que ella revelará la identidad de la persona con la que está en estos momentos ya que este segura que es el hombre correcto para ella.

“Cuando salgo con alguien es porque lo aceptó tal y como es. Lo que pasa es que una relación tiene que llevar un proceso, irte conociendo, que vayan madurando las cosas, pero estoy super feliz”, indicó Aleida Núñez.

Síguenos en