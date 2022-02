Desde su mejor ángulo y en bañador, Luz Elena González presume lo que Rafael Amaya dejó escapar

La hermosa tapatía, Luz Elena González, una vez más conquistó el corazón de los mexicanos con su espectacular belleza física, en está ocasión la participante de Nuestra Belleza México posó con un bañador en tono morado con el que acentúo perfectamente sus curvas y con el que presumió todo lo que Rafael Amaya dejó escapar.

Fue el pasado martes que la originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece al filo de una piscina y desde su mejor ángulo, luciendo un bañador morado con el que resaltó su esbelta figura y prenda con la que adelantó la primavera.

Cabe señalar que Luz Elena González aprovechó la gran popularida que tiene en las redes sociales con la reciente publicación para interactuar con sus más de 1.5 millones de seguidores y cuestionarlos sobre quién más aparte de ella esperaban la primavera con ansias.

¿Quien más espera marzo por la primavera?, preguntó el ex de Rafael Amaya en la publicación en la que posa desde su mejor ángulo y en la que presume su delgada silueta. De manera casi inmediata, sus seguidores la actriz y presentadora de televisión recibió un sinfín de comentarios; pocos contestaron su pregunta y el resto prefirió llenarla de halagos y piropos.

"WOW hermosa", "Wuo que belleza", "Wooooow monumento de mujer", "Mi amor que nena tan hermosa", "Woo cuerpazo", "Ola luz elena wuaoo que lindo cuerpo tienes", "Estas divina mi amor ", "Woow que barbara estas súper preciosa y que cuerpazo", "Diosa", "Que Linda eres corazón de pies a cabeza", "Que barbaridad cada día la mujer más hermosa preciosa y hermosa del mundo", fueron algunos de los halagos que la artista de 47 años recibió.

Luz Elena González es muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram en donde día con día suma más seguidores, y donde constantemente se vuelve todo un deleite al presumir su envidiable figura en entallados vestidos o bañadores. Además, sus proyectos profesionales, algunos tips de belleza y algunas rutinas de ejercicios.

Recientemente Luz Elena González culminó su participación en la telenovela Mi Fortuna es Amarte, la cual es protagonizada por Susana González y David Zepeda por lo que ahora se muestra muy activa en sus redes sociales para estar en contacto con su público. Cabe señalar que la ex de Rafael Amaya es una de las actrices más queridas y talentosas del país.

A principios del 2022, Luz Elena González generó toda una controversia luego de revelar la razón por la que no se casó con Rafael Amaya, el protagonista de El señor de los Cielos, asegurando que lo dejó porque ella quería formalizar su compromiso y formar una familia, pero él le dijo que no estaba preparado.

“Yo le pregunté ‘si vamos a formalizar, seguimos, si no, ya hasta aquí, terminamos’. En ese momento él me dijo ‘es que todavía no estoy preparado’ y gracias a dios que no estaba preparado porque éramos muy jóvenes, entonces terminamos”, contó Luz Elena González.

