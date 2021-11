Desde su cama y boca abajo, Demi Rose arranca suspiros con mini short

Además de imparable, la modelo Demi Rose ¡está fuera de serie! y es que luego de pasar algunos días de paz y tranquilidad desde un alejado lugar de Malibu, California, la británica utilizó su mejor truco para seguir enamorando, y desde su cama y boca abajo, arrancó suspiros mientras presumía glúteos con un "llamativo" mini short de licra.

Desde hace algunas semanas, la top model de raíces europeas, está en Estados Unidos en una gira de trabajo, y mientas tanto, se ha dedicado a conquistar a sus fanáticos a través de intensas fotografías en su cuenta oficial de Instagram.

Y es que a sus 26 años, Demi Rose ha hecho hasta lo imposible por ser vista y aplaudida, admirada y hasta ha recibido uno que otro fogoso piropo luego de lucirse con intensas poses y muy pero muy poca ropa o lo que es más, entre transparencias y escotes muy pronunciados.

Entre una de sus últimas publicaciones, la modelo dejó con la baba caída literalmente más de uno tras posar muy intensa y el pasado miércoles no fue la excepción, tras lucirse en su cama boca abajo en plena luz del día.

Y de forma intencional, Demi Rose dejó ver que "estaba dormida" luciendo una de sus mejores caras, y no conforme con ello, todavía dejó ver que estaba roncando con un: "Zzz @prettylittlething" y etiquetando a Petty Little Thing, la firma de ropa que representa a nivel mundial.

Y tras verla de esa forma, algunos se adjudicaron un detalle para la británica: "І аm уоur gіft" (Soy tu regalo). Alguien más dijo: "Great job" (Buen trabajo), "And too cute and true! Let the energy of 2020 go!" (¡Y demasiado lindo y verdadero! ¡Deja ir la energía de 2020!), fueron otros de los mensajes que recibió la británica.

Y todo parece indicar que Demi subió algo tarde su postal ese día, pues hubo quien no dejó de expresar: "I've been waiting all day for your post" (He estado esperando todo el día tu publicación) y alguien más decretó que el próximo va a ser un mejor año para Rose: "2022 is going to be a great year" (2022 va a ser un gran año).

En tanto, otro fan más aseguró que no hay nadie que le llegue a los talones a la modelo de 26 años, pues ella tiene una forma especial de trabajar a través de las redes sociales: "Nobody Nobody Nobody Does It Better" (Nadie, nadie, nadie, lo hace mejor).

Al momento su fotógrafo de cabecera -el que se lleva la mejor parte- Danny Desantos y 324.515 personas más han regalado un corazón rojo a Demi. También se pueden leer 2,440 comentarios.

