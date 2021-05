Desde su cama, Mariana Seoane confirma que es una niña buena

Luego de irradiar tanta sensualidad a través de su personalidad y su cuerpazo, la actriz Mariana Seoane ha confirmado con una postal en la que aparace posando desde la comodidad de su cama, que sigue siendo una niña buena, mismo título que recibiera uno de sus más recordados éxitos musicales de los años 2000.

Pues fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la también actriz de telenovelas, recordó este jueves con el acostumbrado #TBT que tiene como significado la frase en inglés 'Throwback Thursday' y que se traduce al Español como 'Jueves de vovler al pasado', una especial fotografía en la que aparece posando desde su cama con una cámara en la mano.

Aunque más que reflejar sensualidad por utilizar un negligee que parece ser de color blanco -dado que la postal esta tomada en blanco y negro-, la también exponente de la música tropical en México, recordó el gran trabajo fotográfico que hizo junto a su amigo fotógrafo Enrique Covarrubias, a quien considera un as de la fotografía.

Lee también: Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

Incluso, en una segunda postal, la actriz que suele interpretar a las villanas más buenas de las telenovelas, aparece posando junto a dicho fotógrafo. Pues para ella es un honor habe sido capturada por el lente de su cámara; aunque en su descripción, dejó ver que pronto podría haber nuevo material fotográfico.

"#tbt de mi primera sesión de fotos con mi amado @ecovarrubias y se vienen nuevas muy pronto", escribió la actriz de "Hasta el fin del mundo" (2014), con lo que por supuesto, halagó el trabajo de Enrique Covarrubias.

Inclusive, en una publicación del pasado 7 de mayo, Mariana Seoane recomendó el trabajo que hace Covarrubias, quien después de un accidente que tuvo y que lo dejó imposibilitado para moverse con normalidad, hoy tiene que valerse de un aparato para moverse y poder seguir haciendo su trabajo visual

Lee también: Mariana Seoane ventila sus enormes encantos mientras luce elegante outfit

"Tan orgullosa de ser tu amigaaaa @ecovarrubias. Siempre te admiré como profesional porque eres un CHINGÓN y cada día que pasa me demuestras lo GRANDE que eres como ser humano!! Porfa vean el video detrás de esta foto, y de cómo permanece vigente siendo de los mejores fotógrafos de este país! Se los recomiendo muchísimo ya que muchas veces la gente piensa que no puede trabajar después del accidente y su arte sigue intacto!! Te amoooo!!!".

Mientras tanto, la postal en la que aparece como una niña buena, Mariana ha recibido halagadores comentarios; algunos se leen así: "Que lindaaaa hermana! Él es lo máximo!!!!", "Fantastic news!! Can’t wait to see the new photos" (Noticias fantásticas !! No puedo esperar a ver las nuevas fotos), "Guapa Mujer", "Amor", "Bendiciones de abundancia y éxitos", "Mi reina", "Hermosa", entre otros.

Cerca de 3,000 corazones rojos son los que se ven en las reacciones de dicha publicación, entre las que destacan el del actor Alex de la Madrid. También se pueden leer 40 comentarios entre los que se pueden ver decenas de emojis de llamas de fuego, caritas con ojos de corazón, entre otros.