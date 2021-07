Desde su balcón Daniella Chávez presume su anatomía perfecta

Desde el balcón de su lujoso departamento con vista al mar, la modelo Daniella Chávez presumió su anatomía perfecta tras posar por las calles de Beverly Hills y Los Ángeles. No por nada muchos la consideran como la Barbie humana; y para muestra basta un botón.

Muy intensa se mostró Daniella Chávez al posar y modelar con un body en un tono chocolate con el que además de resaltar su claro tono de piel, presumió cuerpazo, con lo que dejó boquiabierta y con la baba caída a sus más de 199 mil seguidores en su nueva cuenta de Instagram @daniella.chavezc.

Misma, en la que anunció a través de sus historias de su cuenta verificada, que por algunos días estará utilizando esta segunda cuenta que abrió hace algunos meses cuando se quejó de que las redes sociales como TikTok le había cerrado su cuenta por el contenido que ofrecía, siendo que hay peores, según la rubia chilena.

Esta vez, Daniella Chávez modeló sus curvas a ritmo de "Qué Más Pues?" de J. Balvin Ft. Maria Becerra, mientras que en la descripción del sensual vídeo se lee: "Link en Bio! OF".

Por supuesto, la rubia de 35 años, ha generado los comentarios más reveladores y sinceros, y ha logrado algo así como hasta hacer cambiar de preferencias de género a sus fanáticos: "Uuuuffff ahora si me gustan las mujeres" o aquél paisano que le envía saludos desde su natal Chile: "Hola mi Querida Daniella chavez yo soy tu Fans número uno de Chile".

"You are so sexy" (Eres muy sexy), "So pretty" (Qué bonita), "Bellísima espectacular", "So amazing and beautiful Dani" (Tan asombrosa y hermosa Dani), son otros de los mensajes que se han sumado a la lista de comentarios de su más reciente publicación.

"Hot, sexy, bonita" o "Rico", también forman parte de los mas de 200 comentarios que ha generado Daniella Chávez con su intensa pero glamorosa publicación. Al momento, la rubia ha hecho reaccionar a 20,453 fanáticos, entre los que destaca su cuenta verificada @daniellachavezofficial.

Y es que, no cabe duda que la también cantante y actriz, ha trabajado mucho en su imagen para agradar a sus fanáticos y no por nada se ha convertido en poco tiempo, en la celebridad latinoamericana más vista de las redes sociales, según se ha catalogado a sí misma.

