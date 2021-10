Desde playas del caribe mexicano, Demi Rose hace sudar con sus encantos

Aunque es originaria de Reino Unido, la modelo Demi Rose ha demostrado que los escenarios naturales de todo el mundo, son los ideales para exhibir su tremenda figura física con los outfits más diminutos y transparentes; y recientemente hizo sudar a más de uno, con sus encantos desde playas del caribe mexicano.

Decenas de postales son las que ha compartido Demi Rose desde algunas playas de Quintana Roo, México, en las que la modelo de 26 años, ha dejado ver todo de su cuerpo, mostrando un par de fotos en las que aparece sin prenda alguna; siendo una de sus publicaciones más aplaudidas y comentadas.

Pero la última del pasado miércoles 12 de octubre muestra su piel bronceada bajo el radiante sol caribeño y el cálido clima que oscila en los estados de Quintana Roo y Yucatán.

Esta vez, Demi Rose lució su retaguardia y sus atributos delanteros, con un bikini color naranja estampado con una clásica puesta de sol de verano, en tonos naranja, amarillo y café con palmeras a contra luz.

"Beach please" (Playa por favor), escribió Demi Rose desde Tulúm, Quintana Roo, México, lugar en el que ha pasado los mejores momentos de su estancia en el caribe mexicano, por lo que ha sorprendido gratamente a su audiencia de más de sus ya 18.1 millones de seguidores en Instagram.

"Love this" (Amo eso), "Dazzling" (Deslumbrante), "Precius" (Preciosa), son algunos de los comentarios que ha recibido la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido hace más de dos décadas y media.

Dolly Castro, una de las colegas de la británica, reaccionó con un OMG (Oh my Good / ¡Dios mío!), aunado a una carita con ojos de corazón y una llamarada de fuego. Así mismo, hubo quien dio directo y sin escalas al ego de Demi: "You are the killer of my heart" (Eres la asesina de mi corazón) o "Very beautiful Demi" (Muy hermosa, Demi).

Al momento, Demi ha logrado conquistar a 681,555 fanáticos que le han regalado un corazón rojo y se pueden leer hasta 6,100 comentarios.

