Desde la playa, Ximena Duque enmudece al posar con diminuto bañador

La actriz colombiana, Ximena Duque, causó todo un revuelo en las redes sociales al compartir un video en el que aparece muy feliz al lado de su hija Luna mientras luce un diminuto bañador con el que dejó al descubierto sus peligrosas curvas, enmudeciendo a sus fieles admiradores.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la protagonista de Corazón Valiente compartió con sus más de cuatro millones de seguidores que se encontraba disfrutando de unas paradisíacas vacaciones al lado de su familia. Y pese a que Luna acaparó un sinfín de miradas, la belleza de Ximena Duque no pasó desapercibida al aparecer con un diminuto bañador mientras camina por la orilla de la playa.

Desde el pasado mes de diciembre, la actriz de Telemundo, su esposo y sus tres hijos se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones desde algún lugar del mundo que sólo ellos lo saben, pues han preferido mantener en privado el lugar donde se encuentra, sin embargo, la famosa ha compartido algunos momentos felices que la familia está viviendo.

Sin embargo, han sido las últimas publicaciones de la originaria de Colmbiana las que más se han robado la atención de sus fieles admiradores, pues tras presumir sus peligrosas curvas mientras camina de la mano de su pequeña hija, hace unas horas la también empresaria retomó su cuenta de Instagram para colocar otro video desde la playa mientras luce una playera blanca, dejando ver su bañador amarillo.

"No te quedes con las ganas de nada que el tiempo no vuelve…. #vive", escribió Ximena Duque junto al video en el que mudece al posar con diminuto bañador. Hasta el momento el video lleva más de 33 mul Me Gusta y cientos de comentarios en los que los usuarios destacan la belleza de la famosa.

"La más bella de todas siempre tan natural", " Hermosaaaa", "Hermosa y humilde dama", "Linda xime te ves muy hermosa divina cariños", "Hermosa mujer ", "Belleza total", "Preciosa siempre Ximena", "Este año estas mas Hermosa", son algunos de los piropos que la actriz de 36 ha recibido.

Cabe señalar que Ximena Duque enmudeció a sus admiradores por lo bien que luce a meses de dar a luz a su tercer hijo; una pequeña nena a la que llamó Skye Adkins. Recordemos que desde hace varios años la colombiana se alejó del mundo de las telenovelas precisamente para deddicarse a sus hijos, sin embargo, recientemente dijo que en el 2022 podría volver a las pantallas.

Fue a través de un en vivo en Instagram que Duque aclaró sobre si regresará a la televisión con la segunda parte de la exitosa telenovela, Corazón Valiente, tal y como se rumoró. “Yo, la verdad, como dueña de un canal si veo tanto esta petición ya lo hubiera hecho, pero como no soy la dueña de la historia ni del canal que la hizo no les puedo decir si sí o si no. A mí me encantaría, me parecería que tendría muchísimo éxito”, comentó la actriz.

Ximena Duque expresó sobre sus futuros planes al lado de Fabián Ríos, actor con el protagonizó Corazón Valiente y quien sería su futuro socio. “Ojalá se nos dé, pero lo vamos a hacer él y yo, de nuestro bolsillo, para eso estamos trabajando. A menos de que a la cadena de televisión le dé por hacerla antes”.

Antes de finalizar el en vivo, la famosa confesó que extraña su faceta como actriz, aunque desconoce cuando exactamente regresará al mundo de las telenovelas. “Eso definitivamente está en manos de papá Dios. No lo estoy buscando, pero si llega a mí y vale realmente la pena, lo haré. Yo también extraño interpretar otras personalidades”, dijo.

