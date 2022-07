Desde la playa, Mariana Botas luce cuerpazo con favorecedor bañador azul

Este verano y desde la playa, la actriz Mariana Botas volvió a lucir cuerpazo con un favorecedor bañador en tono azul rey, tras apoderarse de la cámara del celular. No obstante, la actriz, recordada por su participación como Martina López en la serie cómica de Televisa, hizo un guiño a famoso cantante.

Y es que, Mariana Botas aprovechó el color de su sofisticado y discreto bañador de tres piezas (bra, bikini y camisola abierta) para revivir el exitoso tema "La Chica del Bikini Azul" de Luis Miguel de los años 90's; por lo que lució glamorosa además de bella.

Pues aunque Mariana Botas no tiene el mejor cuerpo de entre las féminas más guapas del espectáculo, la carismática 'chaparrita' sabe cómo lucir cada oufit que se pone y sobre todo si se trata de los ideales para presumir cuerpazo en la playa.

Lee también: Como toda una muñequita, Mariana Botas se luce con blusa arcoíris y tacón alto

Y esta ocasión no fue la excepción, pues la actriz de 31 años de edad, volvió a visitar el puerto de Acapulco, Guerrero -su favorito en México-, que colinda con las aguas del Océano Pacífico, y demostró su glamour en todo su esplendor.

No sin antes, hacer dicho guiño a 'El Sol', con un pedacito del coro de la mencionada canción: "De pronto flash…", mientras etiquetó a quien le tomó la foto, @trochee_mx.

Lee también: El sofisticado traje de baño en tonos pastel que demuestra que Mariana Botas bajó de peso

Y luego de colgar en comentarios decenas de corazones rojos, azul rey y blancos, los fanáticos de la también modelo no han reparado en expresar lo que sus ojos ven: "HERMOSÍIIIIIISIMAAAA", y alguien más la comparó con el mismo astro mayor: "ENSEÑANDO AL SOL COMO SE BRILLA".

Y otros complementaron la frase de su descripción: "La chica del bikini azul" o "Envinada pasa la recete para bajar te ves hermosa te ves de 10", pues al parecer, la actriz está deshaciéndose de esos kilitos de más.

"Que bellaaaaa ame ese traje de baño", "Saludos Mariana, guapísima me encantas", "Bella!!!", "Guapísima", "Que maravillosa damita" y hasta "Tu traje está fregón" y muchos más comentarios por el estilo. Además Mariana Botas ha logrado cautivar nuevamente a más de 26.1120 seguidores y se leen alrededor de un centenar de mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!