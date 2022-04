Desde la playa, Gaby Spanic presume su monumental figura en leggings y coqueto sostén

Tras las grabaciones de "Corazón Guerrero" telenovela que graba este 2022, la actriz Gaby Spanic presumió su monumental figura en leggings y un coqueto sostén en una visitada playa de Estados Unidos, se trata de Miami Beach; y a ritmo de reguetón, la venezolana ¡lució perfecta!...

A ritmo de "Bichota" de Becky G y Karol G, fue que Gaby Spanic modeló muy cerca de la cámara mientras presumía además cómo quedó de la última cirugía que le practicó el Dr. Luis Gi -su cirujano de cabecera- y quien anteriormente ya la sometido al quirófano para otros procedimientos estéticos.

Pues desde que pisó suelo floridense, Gaby Spanic presumió que, después de haber grabado todo un día en la nueva etapa de la telenovela "Corazón Guerrero", se dio un pequeño descanso, y viajó con su hijo Gabriel de Jesús y al visitado puerto del caribe americano.

"Buenos días mis ángeles- Estoy en Miami con mi hijo bello y amado! #beachtime #miami #family #happy #travel", se lee en la descripción de su primer postal, mientras aparece feliz con su único hijo.

Por otro lado, y luego de lucir su envidiable figura desde la playa, Gaby Spanic, quien da vida a Elisa Corzo, dejó ver el resultado de su última cirugía estética: "¡Mis ángeles! ¡Ustedes querían ver más del resultado de mi cirugía por las historias que subí hoy, entonces acá les dejo ese video! ¡Disfrutando en la playa! ¡Yo necesitaba descansar porque ustedes saben que soy imparable, pero también sé que el descanso es un factor importante para la salud y bienestar! Así como el tiempo con la familia y los amigos!".

Por otro lado, la actriz de 48 años dijo que más contenta con su cirugía no podía estar y dio una recomendación especial: "¡Estoy encantada con el resultado de mi cirugía, se han colmado mis expectativas! Si vas a someterte a una intervención de cirugía plástica, será vital que te rodees de un equipo médico altamente cualificado".

También aprovechó para destacar que el mejor doctor para ella es el Dr. Luis Gil, de quien se ha puesto en manos más de una ocasión: "¡El mejor cirujano es el Dr. Luis Gil @drluisgil , 100% recomendable, siempre muy atento y muy responsable con su trabajo! Los amo a tiempo! Cuéntenme que hicieron el día de hoy!".

Cristina Eustace no dudó en reaccionar a la belleza y envidiable figura de Gaby Spanic y expresó: "Hermosaaaaaaa", más un cuarteto de corazones rojos. Así mismo, alguien más conjugó el ambiente del vídeo con la música de reguetón: "Dios mío, ésta mujer y con esa canción... me le arrodillo" o:

"Siempre bellísima, hermosa, guapísima, maravillosa linda y preciosa... súper espectacular mi reina de mí corazón, disfruta mi reina hermosa, te mando fuerte abrazo, bendiciones... saludos de Mazatlán, Sinaloa, México @gabyspanictv". Un total de 10.462 corazones rojos y 695 comentarios son los que abundan en la publicación de Gaby Spanic.

