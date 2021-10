Desde la piscina en Beverly Hills, Demi Rose presume cinturita en mini bañador

Su pasión por recorrer el mundo y mostrar sus encantos a través de diversas fotografías es una de sus más grandes pasiones, y su paso por Beverly Hills, no fue la excepción; y es que la modelo británica Demi Rose presumió cinturita en mini bañador desde la piscina de uno hotel del mismo nombre en California.

Con una fuente de talavera y cantera como escenario al fondo de la postal y con Demi Rose robando cámara en frente, la top model hizo desvariar de nuevo a sus fanáticos ante su imponente belleza y su escultural figura. Pues de nueva cuenta, la británica no escatimó y enseñó todo lo que tiene.

Con su silueta estirada en el piso al filo de la piscina y volteando hacia la cámara, Demi Rose regaló una sincera sonrisa que enmarca su rostro angelical, así como también lució su diminuto bañador en tonos anaranjados y rojizos.

El par de costillas resaltadas, hicieron lucir aún más esa cinturita que la británica conocida en todo el mundo, posee asus 26 años de edad. Pues no por nada, luego de ocho años de lograr el éxito que tiene hoy en plataformas y redes sociales, Demi Rose se ha posicionado como una de las celebridades favoritas con no menos de 18.2 millones de seguidores en Instagram.

Y fue justo en su perfil que la top model nacida en Birmingham, Reino Unido, escribió: "Happiness looks good on you @prettylittlething" (La felicidad te queda bien @prettylittlething) engalanando con su belleza al hotel Beverly Hills de la ciudad del mismo nombre en California.

"LOVE U" (Te amo), "Perfecta", "Yummy", "I’m in love" (Estoy enamorada), "Hey my gorgeous sexy angel!!!!" (¡¡¡Oye mi hermoso ángel sexy!!!!), "You’re the definition of beauty" (Eres la definición de la belleza), "Delicia", "Beautiful Baby girl" (Bella bebé), son algunos de los 1,800 comentarios que Demi Rose ha logrado arrancar de sus millones de seguidores.

Y es que, al verla posar así de sensual al filo de la piscina, la británica de 26 años que ha enamorado a chicos y grandes, a propios y extraños o a hombres y mujeres, sigue siendo una de las favoritas del Internet.

Más de 187,700 admiradores son los que han reaccionado con un corazón rojo, entre los que destacan el de Jessica Alves, quien es una fan más de Demi Rose, quien actualmente ha dejado su casa en Ibiza, España, para engalanar con su innegable belleza tierras norteamericanas.

