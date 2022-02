Desde la piscina, Chiquis Rivera deja al aire sus atributos y le dicen: Poniendo el alto el apellido

La cantante y empresaria estadounidense, Chiquis Rivera, volvió a sorprender a sus millones de seguidores de las redes sociales al posar como Dios la trajo al mundo pero ahora desde la piscina, dejando al aire sus enormes atributos, sin embargo, esto no agradó a su tío Lupillo Rivera, quien la regañó.

Fue el fin de semana pasado que Chiquis Rivera aprovechó la gran popularidad que tiene en Instagram para compartir dos imágenes en las que aparece en medio de la piscina. En una primer instántanea, la ex de Lorenzo Méndez aparece cubriendo con sus manos sus voluminosos atributos delanteros; y en una segunda fotografía solo cubre sus encantos con una mano mientras que con la otra sostiene una taza.

"GOD-Morning! -grateful", en español "¡Buenos díaas! -agradecida", escribió la artista de 36 años junto a las imágenes con las que acaloró a su más de 5 millones de seguidores al posar como Dios la trajo al mundo. Los seguidores de Chiquis Rivera no tardaron en reaccionar y llenar la publicación de corazoncitos rojos y piropos.

"Hermosa te admiro por ser la mujer que eres bien fregona!", "La mas diosaaa mi reina!", "Tan Bella mi Chiquis", "Chula te amo", "Riquísima mami eres un amor te amo", "Queen ", "Eres toda una divas muy linda", "Hermosa estrella te ves guapísima", fueron algunos de los halagos que la famosa recibió en la publicación que en pocas horas ya superó los 200 mil Me Gusta.

Pese a que la mayoría de los comentarios fueron positivos, la hija de Jenni Rivera también fue criticada por poner de esta forma el apellido Rivera muy alto,además de que muchos la compararon con la cantante colombiana Karol G, quien hace unos días posó también dejó sus atributos al aire, posando como sirena desde el mar.

Sin embargo, fue el comentario de su tío Lupillo Rivera el que dividió opiniones entre sus más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, pues el cantante le preguntó qué estaba haciendo. "CHIKIS… ¿¡Qué estás haciendo!?", escribió El Toro del Corrido en la publicación de su sobrina.

Hasta el momento Chiquis Rivera no le ha respondido a su tío. Cabe mencionar que Lupillo Rivera es uno de los pocos familiares con los que la hija de Jenni Rivera tiene una relación cordial, pues basta recordar que la famosa influencer no le habla a su abuela Rosa Saavedra, ni puede ver ni en pintura a sus tíos Juan y Rossie Rivera, con quien hace unos meses tuvo una discusión, esto tras darse a conocer los malos manejos de las empresas que dejó La Diva de la Banda.

“Rosie dijo ‘si me voy, pero si me dan esta cantidad, y tienen que firmarme ustedes donde no puedan hablar de todo esto’, yo no soy parte del testamento, así que yo puedo hablar de lo que yo tenga que hablar”, expresó la intérprete de Paloma Blanca a través de un en vivo en Instagram.

“Yo no siento que le debamos una disculpa a nadie, Johnny solamente quería saber qué estaba pasando con las cuentas, con el negocio de su mamá, creo que él está en todo su derecho". Al mismo tiempo, la famosa mencionó que su abuela, Rosa Saavedra, le dijo algo que le dolió mucho.

"Mi abuelita me dijo a mi personalmente que nada más queríamos el dinero y el poder de Jenni Rivera, que en su opinión habíamos cag$d* el legado de mi mamá, que bueno, es su opinión, pero yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no es el poder, no queríamos el poder, ni la responsabilidad de tener control de todo, de los negocios, porque es mucha responsabilidad”, inidicó la famosa.

