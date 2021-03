Desde la intimidad de su cama, Jennifer Lopez presume que tiene lo suyo ¡a sus 51!

La cantante Jennifer Lopez es una de las celebridades estadounidenses con más auge en el medio de la farándula; pues como la artista que es, ha ganado una gran popularidad al convertirse en cantante, bailarina, compositora y productora discográfica. Y para hacer dar muestra de ello, en repetidas ocasiones, ha hipnotizado al público con su belleza, como cuando posó desde la intimidad de su cama luciendo su figura y demostrando que a sus 51 años, ¡aún tiene lo suyo!

Jennifer Lopez, también es una empedernida diseñadora de modas; lo que la ha llevado a transformarse en empresaria, y es por eso que en Estados Unidos, México y otros países, ha logrado vender con éxito, sus colecciones de ropa y zapatos en almacenes de prestigio.

¿Y quién no va a querer tener una prenda de "La Diva del Bronx"?, es por eso, su gran éxito. En su cuenta oficial de Instagram, Jennifer Lopez -la estrella del espectáculo-, ha presumido algunos diseños de dicha colección aunque con otro tinte; desde la intimidad de su cama y con muy poca ropa, para hacer un poco más sexy cada prenda y por supuesto, sus seguidoras se visualicen cómo podrían verse con una de éstas.

"Let’s start the holidays a little early because we deserve it!!! @dsw #JLoJenniferLopez #DSWPartner Link in bio" (¡¡¡Empecemos las vacaciones un poco antes porque nos lo merecemos !!! @dsw #JLoJenniferLopez #DSWPartner Enlace en la biografía), escribió Lopez en su post de noviembre de 2020, tras lucir perfecta desde la intimidad de su cama y luciendo cuerpazo.

Y es que, si algo tiene bien claro JLo, es que quiere conservar su eterna juventud y cuerpazo, pues como la diva que es, necesita hacerlo. Es por eso, que a sus 51 años, aún demuestra que tiene lo suyo y no sólo eso, sino que todo lo tiene en su lugar.

Sin embargo, no fue la única postal que la prometida del beisbolista Alex Rodríguez, ha hecho de ese tipo; pues durante el mes de septiembre de 2020, apenas llegaba el otoño, la estrella de Hollywood, también compartió un par de diseños de su colección de zapatos, no sin antes, presumir sus encantos, de la misma manera, desde su cama y en poca ropa:

"I my new snakeskin and sparkle boots! Check out all the new styles from my #JLoJenniferLopez collection at @dsw. Link in bio. #MyDSW... Foto: @gregswalesart" (¡Yo amo mi nueva piel de serpiente y botas brillantes! Echa un vistazo a todos los nuevos estilos de mi colección #JLoJenniferLopez en @dsw. Enlace en biografía. #MyDSW... Foto: @gregswalesart".

Los comentarios al par de publicaciones que llevaban doble intensión por parte de la protagonista de la cinta "Estafadoras de Wall Street" (2019), han recibido millones de 'me gusta', y un sinfín de comentarios de todo tipo, aunque los que más destacan son de admiración hacia la también productora de televisión, coreógrafa y perfumista estadounidense.

"Would you ever do a similar shoot with cherry Dr Martens, or would that be to rude?" (¿Alguna vez harías una sesión similar con Cherry Dr Martens? ¿O sería demasiado rudo?), o "A favorite of mine" (Una favorita mía). Por otro lado, un fan del medio oriente, confesó estar volviéndose loco con la postal de JLo: "Me estoy volviendo loco".

Entre otros de los cientos de comentarios que se leen, destaca uno que enuncia: "QUE MUJER TAN BONITA MI DIOS!!" o "Take me I dare ya" (Tómame; te reto); "I love you forever you are the best beatiful women in the paat and future" (Te amaré por siempre, eres la mejor mujer hermosa en el paat y el futuro).