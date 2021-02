Desde la ducha, Chiquis Rivera publica atrevido video con mensaje de aceptación

Chiquis Rivera lo volvió a hacer. La cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram un osado video donde aparece en la ducha y lo acompañó con un mensaje contra el llamado “Body shaming”, que significa avergonzar a alguien por su cuerpo.

La empresaria, quien ya ha tenido sus experiencias en televisión, siempre se ha caracterizado por promover la aceptación y el amor propio, además del empoderamiento de las mujeres, y no dejó pasar la oportunidad de compartir el clip para demostrar que ella predica lo que pregona.

El sensual video de Chiquis Rivera causó revuelo rápidamente no sólo por la imagen, donde se adivina su silueta desnuda detrás del cancel de vidrio empañado, sino por el mensaje de fuerza que lo acompaña, lo que deja claro lo segura que es ella misma.

La hija de la fallecida Jenni Rivera agregó en la publicación una frase que reforzaba el mensaje de amor propio y de aceptación: “Ama, abraza y cuida tu cuerpo. No dejes que nadie dicte la talla de vestido que ‘deberías’ ser”, posteó.

Los seguidores de la solista inmediatamente replicaron el clip, que alcanzó cerca de 200 mil ‘Me gusta’ y más de 3 mil 500 comentarios. Muchos de sus fans aplaudieron la publicación, aunque algunos también la criticaron por lo que consideraron un exceso.

“Una cosa es el autoestima y otra el respeto por uno mismo”, “Le cale a quien le cale, te cargas tremendo cuerpazo”, “¿Dónde está el botón de ‘no me gusta’”, “Yo siempre he sido bien delgada y siempre he recibido críticas, así que la gente siempre va a hablar, que te valga lo que digan de ti, mientras tu ames lo que ves en el espejo, lo demás no importa”, fueron algunas de las reacciones que recogió el video de la empresaria.

Chiquis Rivera aprovechó lo empañado del vidrio para mirar a la cámara y dibujar un corazón con los dedos, en señal de amor propio o tal vez como respuesta para sus detractores, pues una de las famosas que más críticas recibe por sus look.

Recientemente, la hija mayor de Jenni Rivera fue blanco de comentarios no muy positivos por el outfit que utilizó en la entrega de premios Lo Nuestro, pese a que lució regia con un imponente vestido de terciopelo azul.

Sin embargo, las críticas se le resbalaron a la cantante, quien no sólo disfrutó la noche, sino que también tuvo una aparición en el escenario al hacer un dueto con los Ángeles Azules, colaboración con la que quedó muy contenta.

Ciertamente, Chiquis Rivera no tiene tiempo para detenerse en los comentarios mal intencionados pues trabaja ya en su próximo proyecto musical, material que esperan con ansias sus seguidores, quienes están muy pendientes de sus pasos.