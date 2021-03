Desde la cama y en lencería color piel, hipnotiza Aracely Arámbula

Gracias a su belleza, la actriz Aracely Arámbula, ha maravillado a miles de fanáticos que tiene en todo el mundo, pues el éxito de las producciones televisivas de las que ha formado parte, le han dado la seguridad para posar ante el lente de la cámara una y otra vez, y en diversos ángulos, como cuando hizo una exclusiva sesión de fotos posando en lencería color piel, desde la cama, con la que hiptnotizó a sus admiradores.

Motivo por el cual, la actriz favorita de Telemundo, se ha convertido en una reina. Su amigo Uriel Santana -el fotógrafo de las estrellas-, fue quien tuvo el gusto de volver a captarla con sus cámaras para crear fotografias artisticas y profesionales en 2016, tras haber trabajado junto a "la Chule" en diversas ocasiones, desde que ambos se conocen.

Y en diciembre de 2020, cuando Aracely Arámbula se encontraba en la cima de su carrera, tras haber terminado las grabaciones de "La Doña" (2016-2020) y disfrutar que le trajo el éxito de la producción, fue Santana, quien contaba las horas y minutos para volver a trabajar con la ex de Luis Miguel.

Y es que, fue en enero de este 2021, que Uriel Santana captó a Aracely sin nada de ropa, como Dios la trajo al mundo, aunque el resultado fueron unas fotografías muy bien cuidadas, por lo que la actriz, fue halagada por fans de alrededor del mundo.

"Contando las horas... ...new ones (nuevos). Al fin. @aracelyarambula #usantanaphoto", escribió Santana al mostrar una postal que deja claro lo que logra al trabajar al lado de la protagonista de "La Patrona" (2013); pues además su belleza y cuerpazo no tienen límites.

Los primeros en reaccioar a la exquisita figura de Aracely, fueron las fanpages (páginas de fans) de Instagram, que sus admiradores, han construído alrededor del mundo. Corazones rojos, caritas con ojos de amor y figuras de fuego, son los que destacan en la publicación del fotógrafo originario de Guadalajara, Jalisco, que ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes estrellas.

La postal de "la Chule", muestra a la perfección su cuerpo sin ninguna imperfección, de cerca y a todo color; por lo que los fans de la actriz nacida en Chihuahua, México, se han maravillado al verla. Al momento, desde diciembre que fue nuevamente compartida por Santanta para recordar que pronto trabajarían juntos, ha logrado un total de 4, 437 corazones rojos.

Por su parte, la actriz, compartió una instantánea de la misma sesión de fotos, mucho antes, con el fin de desear las buenas noches a sus más de 5.4 millones de seguidores y desde su cuenta oficial de Instagram escribió: "FELIZ NOCHE .... soñemos con mucho Amor ..... AMEMOS MAS!!!!", en octubre de 2016, cuando apenas iba tomando vuelo como Altagracia Sandoval en "La Doña", misma que ha logrado cautivar a 20,887 usuarios de Instagram.