Desde la bañera, Malillany Marín impacta como Julia Roberts en Mujer bonita

Malillany Marín es una gran fan del cine y, en especial, de la película “Mujer bonita”, protagonizada por una jovencísima Julia Roberts y el galán del momento Richard Gere, en 1990, dirigida por Garry Marshall y que se ha convertido en todo un clásico en las pantallas de televisión a 30 años de su estreno.

Y esta vez, la actriz cubana no pudo dejar pasar la oportunidad de convertirse, aunque sea en la ficción, en el personaje de Vivian, que interpretó Julia Roberts, en un divertido clip que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde elevó la temperatura al aparecer en la bañera, como lo hizo la estrella de Hollywood.

Malillany Marín se voló la barda con el video que realizó mediante la aplicación Reface App, en la que colocó su rostro en la cara de Julia Roberts y emuló ser ella en algunas escenas de la cinta para convertirse en la nueva “Mujer bonita” de las redes sociales.

El video inicia con la escena en la cual Julia Roberts está en la bañera llena de espuma y cantando a todo pulmón, mientras es observada por Richard Gere, quien sólo se ríe de sus ocurrencias, pero en lugar del rostro de la Vivian original está el de la actriz cubana.

El efecto se repite en las secuencias donde se conocen los personajes en la parada de autobús, la llegada al hotel, la cena importante a la que Edward la invita y cuando pasea por la quinta avenida para comprar ropa.

“Lol, one of my favorite movies ever Pretty woman! Como amanecí de buenas y con mucho sentido del humor, me convertí gracias a esta App, en Vivian. @juliaroberts es y será de mis actrices favoritas. Qué tal? Cuál es tu película favorita? O las que te ponen de buenas? (sic)”, escribió la actriz cubana en la publicación para sus más de 800 mil seguidores en Instagram.

Inmediatamente, las reacciones de otros famosos y de sus fans llegaron al post y celebridades como Eugenia Cauduro, Fernando Carrillo y Ariel Miramontes le dejaron comentarios en la publicación: “¡Amiga linda! ¡Te ves divina!¡Me encantas de Mujer bonita!”, le escribió Eugenia Cauduro.

Por su parte, sus seguidores también le comentaron el video: “No sabría decir a cuál de las dos amo más”, “Te queda bien el rol. Yo también uso la App, si puedes ve mis videos”, “Ambas grandes actrices y muy bonitas. Tienen la misma sonrisa, eso ya había comentado yo a mi esposo, viendo este video lo confirmo”, “No veo la diferencia jaja, te pareces mucho, las dos son súper bonitas”.

Varios de estos comentarios fueron respondidos por Malillany Marín, quien se ha distinguido por estar siempre al pendiente de su público y ello ha hecho que el cariño de la gente hacia ella crezca y todos los días tenga más seguidores en redes sociales.