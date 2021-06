Desde la alberca y con pequeño short, Chiquis Rivera presume cambio de look

Chiquis Rivera es una de las famosas que no se queda encasillada en cuestión de estilo y ello incluye su cabello, por lo que se le ha visto presumirlo corto o largo, lacio u ondulado, o como en esta ocasión, en la que lució su nuevo cambio de look.

La jueza del programa de televisión “Tengo talento, mucho talento” destacó su larga melena en un estilo más alborotado y rizado, como usualmente lo utiliza la cantante colombiana Shakira, cuyo cabello es un signo de identidad para ella.

Ahora fue Chiquis Rivera quien decidió tomar como referencia el estilo de la intérprete de “Pies descalzos” para destacar su rostro y sus curvas peligrosas, enfundada en un pequeño short y posando desde la alberca.

Desde una cuenta de fans de la cantante de regional mexicano en Instagram se compartió una fotografía en la que se le observa sentada a un costado de una piscina luciendo sus espectaculares piernas en un mini short de mezclilla que cubría parte de sus muslos y llegaba a la cintura.

La hija de Jenni Rivera utilizó también una blusa blanca, la cual amarró en la parte de adelante, a la altura de la cintura alta, y dejó que la parte de atrás quedará colgando. Con el detalle del nudo, la solista presumió sus encantos delanteros mientras recargaba una mano en el suelo y levantaba una de sus rodillas.

Lo que llamó la atención del look de Chiquis rivera fue su alborotada melena, la cual lucía con infinidad de rizos y también la traía teñida con una tonalidad rubia que le sentaba muy bien. La famosa utilizaba además unas gafas de sol oscuras y en su mano izquierda portaba un enorme reloj.

La cuenta de fans de Chiquis Rivera que compartió la fotografía aclaro que se trata de una imagen del recuerdo, aunque sí hizo referencia a la forma del cabello de la cantante y título la postal como: “Shakira’s hair vibes”, causando sensación entre los seguidores de la ex de Lorenzo Méndez.

“Wow! ¡Qué chula te ves!”, “¡Pero que regia!“, “Love That Look You, mija”, “ Te ves hermosa“, “Ese look me encantó“, “Eres bella“, “Te ves muy hermosa, Chiquis“, “Hermosa, y el color también te queda hermoso“, “ Muy bonito el cambio pero siento que te ves mayor, pero lindo“, “Así le queda muy bonito su cabello“, “Una diosa“, “Mis respetos“, “Te queda lindo ese color de pelo“, fueron algunos de los comentarios que los seguidores de la intérprete de “Me vale“ realizaron en la publicación.

Y aunque se trata de una foto del recuerdo, los fans de Chiquis Rivera quedaron encantados con lo bien que se veía. Actualmente, la cantante luce el cabello largo y ligeramente rizado en las puntas; también ha probado el estilo más corto, sin embargo, parece quedarse con el tono castaño y hasta la cintura.