El actor Eugenio Siller, consierado por muchos como uno de los famosos más preocupados por su físico, ha derretido recientemente a sus fanáticos, al lucir su perfecta musculatura desde Solaz, A Luxury Collection Resort, Los Cabos, lo que llamó, el paraíso terrenal, al filo de una piscina y con el mar de fondo.

Y es que, luego del éxito de su participación en la serie "¿Quién mató a Sara?" de Netflix, Eugenio Siller ha tomado mucha más fuerza como actor. Es por ello que, luego de haber figurado como actor de diversas producciones televisivas, hoy, es uno de los favoritos del público, fanático de las series del gigante del streaming.

El también actor de telenovelas, se dio una escapadita a Los Cabos, destino turístico al noroeste de México, -perteneciente a Baja California Sur-, y aprovechó los rayos del sol y su melena alborotada para mostrar el resultado de tantas horas en el gym.

"Another day in paradise @solazresortloscabos @visitaloscabos_mx #loscabos #síaloscabos" (Otro día en el paraíso), escribió el histrión en una reciente publicación de su cuenta oficial de Instagram, no sin antes colocar imágenes de una frondosa palmera, un cálido sol y una gigante ola de mar.

Uno de los famosos en reaccionar fue el periodista de moda Quique Usales, quien al ver a Eugenio Siller, confesó ir por el camino equivocado: "O sea! Yo creo que estoy en una dieta equivocada..." pero no fue el único al que dejó con el ojo cuadrado, pues la cuenta oficial de Muy Netflix escribió: "AH BUENO".

Otra famosa actriz y cantante que no pudo quedarse callada y que en 2009 protagonizó junto a Eugenio la telenovela "Mi Pecado", fue Maite Perroni, quien admirada expresó en un tono un tanto argentino: "Dios míoooooo paraaaaaaa!!!!!! Qué es tanta perfección?"; comentario que ha llegado a los 309 'me gusta' y tiene 19 respuestas de los fanáticos de la pareja televisiva.

El actor Polo Morín, quien interpreta a José María Lazcano de joven -personaje de Siller- en la exitosa "¿Quién mató a Sara?", prometió verse igual que el histrión y fue muy sincero: "Algún día, alguuun día tendré tus cuadritos mi Eu... jajajajaja".

Y Manolo Cardona, que también comparte créditos en el serial, pidió compasión a Eugenio: "Ya para por favarrrrrr !", esto, tras haber posteado algunas llamas de fuego y un corazón rojo sólo de admiración. La famosa Suzie Del Vecchio también se sorprendió: "Dios mío que cuerpazo!!!!! Ósea".

En la sensual publicación del actor de 40 años, los halagos siguen: "Yeahhhhh GORGEOUS as always!" (Yeahhhhh ¡MARAVILLOSO como siempre!, escribió la periodista de espectáculos y escritora de telenovelas o "Ahí ahí Chema" y el inveitable comentario: "Guapo".

Al momento, Eugenio Siller ha logrado cautivar a 122,830 usuarios de sus más de 1,3 millones de seguidores y se pueden leer un total de 1,291 mensajes.