Desde el jacuzzi, Carolina Miranda presume piernas mientras toma café

Tras el gran éxito que tuvo como Elisa Lazcano en la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”, Carolina Miranda disfruta ahora de lo cosechado exhibiendo su impresionante belleza ante sus fans desde el jacuzzi, compartiendo un momento muy íntimo como pocas veces.

La bella actriz mexicana tuvo mucho trabajo durante la primera mitad del año con las grabaciones de la serie de Netflix y, posteriormente, con el rodaje de “Malverde: El Santo Patrón”, de Telemundo, por ello, ahora llegaron momentos para relajarse y descansar, y qué mejor que tomando café dentro de la tina.

Toda mojada, Carolina Miranda presumió sus espectaculares piernas dentro del jacuzzi y dejó a todos con la boca abierta, pues pocas veces se le puede ver a la actriz mostrándose de esa manera en redes sociales.

La histrionisa guanajuatense aprovechó sus historias de Instagram para compartir un mini clip en el que hace un paneo a su figura mientras está relajada disfrutando en el jacuzzi, tomando café y despreocupada de lo demás.

Unas vacaciones muy merecidas son las que tiene Carolina Miranda tras meses intensos de trabajo y no dejó pasar la oportunidad de mostrar sus estilizadas piernas. En el clip, la actriz se muestra recostada dentro del jacuzzi, con un top sin tirantes en color azul y sus piernas sobresaliendo del agua.

Carolina Miranda se dejó ver muy relajada dentro del jacuzzi mientras tomaba café. Foto Instagram Carolina Miranda

En una mano, Carolina Miranda sostiene una taza de café y se lee: “Otra preocupación es que el té no esté tan caliente”, mientras hace el recorrido por sus piernas, que se abren y cierran ligeramente, levantando revuelo entre los 1.2 millones de seguidores de la famosa en la aplicación de la camarita.

Las imágenes deslumbraron en redes pues la guapa artista no suele compartir muchas fotos o videos con poca ropa y siempre se enfoca más en lucir atuendos de alta costura o en presumir su trabajo en algunos proyectos que tiene, además de dejar claro que está muy feliz con su actual relacion sentimental.

La actriz de "¿Quién mató a Sara?" presumió sus espectaculares piernas dentro del agua. Foto Instagram Carolina Miranda

Luego de ser una de las protagonistas de las dos temporadas de “¿Quién mató a Sara?”, Carolina Miranda ganó seguidores en varias partes del mundo con su increíble belleza y talento, y pronto se le verá nuevamente en televisión con “Malverde: El Santo Patrón”, serie que se estrenará en septiembre próximo.

En esta producción de Telemundo, la actriz de “Señora Acero” interpretará a Isabel, el gran amor de Jesús Malverde, y hará pareja con Pedro Fernández, quien es el protagonista de la historia, y, aunque no ha mostrado mucho de su look, la actriz utilizará vestidos de época, con un look muy diferente al de Elisa Lazcano.

