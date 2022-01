Desde el gym, Maribel Guardia demuestra que no le duele nada

Tras seguir más activa que nunca en sus redes sociales, la actriz Maribel Guardia, demostró a mitad de semana que ¡no le duele nada! Y es que desde su gimnasio personal, la costarricense posó de perfil con outfit deportivo luciendo cuerpazo a sus 62 años.

Fue el pasado miércoles que luego de posar con celebridades como Yuri y Ana Bárbara para celebrar sus cumpleaños, Maribel Guardia apantalló de nuevo a sus seguidores y hasta los haters por lucir una figura escultural y un perfil perfecto.

Esta vez, Maribel Guardia lució un outfit deportivo color azul celeste con el que dejó ver su abdomen de impacto y su retaguardia, que sin duda, ha dejado boquiabierta a más de uno, pues a decir verdad no cualquier mujer puede lucir un cuerpo como el de la actriz y menos a los 62 años.

Fue la noche del pasado miércoles -momento en el que la actriz de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" que se estrenará este 2022, también hace ejercicio, antes de irse a la cama a descansar-, lució dicho outfit deportivo muy segura de sí misma.

"Buenas noches y bendiciones para todos LQM... #look @modafitness.xalapa", se lee en la descripción, a la que muchos no habrían puesto atención luego de que les llamara más la atención de Maribel Guardia más que cualquier otro detalle.

Fieles famosas a emitir comentarios en pro de la actriz, como África Zavala, Laura Bozzo y Shanik Berman, lanzaron piropos como "Hermosa", "Guapísima" o "Cuerazo".

"Cuerpazoooooo @maribelguardia, que tengas una maravillosa noche y dulces sueños", "Cuerpo tan perfecto muy bien trabajado", "Bella mi vida", "Preciosaaaa, siempre divinaaaa", "El cuerpo del futuro…, de la visión", son algunos de los mensajes que ha recibido la costarricense a partir de su publicación de la noche del miércoles.

Por otro lado, se pueden leer alrededor de 500 mensajes Maribel Guardia ha llamado la atención de más de 49,100 seguidores en su cuenta de Instagram.

