Desde el gym, Bárbara de Regil demuestra que su retaguardia es natural, no se mueve nada

Para nadie es secreto que la actriz e influencer mexicana, Bárbara de Regil es una de las artistas del medio del espectáculo más comprometida con el ejercicio y una sana alimentación, y es por ello que día con día comparte las arduas rutinas de ejercio que realiza en las que suele hacer en diminutos bañadores o prendas muy ajustadas con las que deja ver su tonificado cuerpo y sobre todo su natural retaguardia.

Fue a través de sus historias de Instagram que Bárbara de Regil apareció desde el gym enfundada en unos ajustados leggings de color gris y un sujetador deportivo del mismo color realizando unas rutinas de ejercicios para los glúteos, en donde demostró que los suyos son naturales, pues no se le mueve nada.

"Aprendí a liberar todo mi estrés aquí. Aprendí a sudar todas las preocupaciones" fue el mensaje con el que la estrella de televisión acompañó uno de los videos donde presume la escultural figura, resultado de la estricta alimentación a la que está sometida y las constantes rutinas de ejercicios que hace.

Ante esto, la famosa causó todo un revuelo en las redes sociales. No es la primera vez que Bárbara de Regil se atreve a hacer ejercicio en prendas con las que marca su cuerpo o deja poco a la imaginación; pues tal parece que a la famosa se siente más cómoda con pequeñas prendas que cubren lo necesario.

Cabe mencionar, que pese a que la actriz de Tv Azteca presume casi a diaro sus rutinas de ejercicio para mantenerse en forma, en muchas ocasiones ha sido expuesta por sus haters, quienes aseguran que el físico de la famosa no es completamente natural y mucho menos su retagurdia, pues ha recurrido a sus arreglitos.

Sin embargo en más de una ocasión la prima de Marco Antonio Regil siempre ha desmentido está situación, ya que ha demostrado que su retaguardia es natural, pues no se le mueve nada. En el 2019 precisamente la artista se vio envuelta en una polémica luego de compartir unas imágenes en redes sociales donde supuestamente se le notaban la ayudadita del cirujano, a lo que la famosa confesó cuál ha sido la única cirugía a la que se ha sometido.

"Y algo más que les quiero platicar es que dicen que me operé de la cara... se pasan. Algo que les voy a contar es algo muy íntimo y no es para los haters porque ya saben que yo me los imagino como un moco andante, sucio y una vida asquerosa; esto es para las que me siguen y las que me quieren y yo quiero: la única operación que me he hecho en mi vida fue de las bubbies y esa infección salió muy mal", expresó en su momento.

Bárbara de Regil destacó que tras operarse las bubbies tuvo problemas de salud y tuvo que pasar por el quirófano en tres ocasiones más ya que se le infectó. "Se me infectó un implante porque el doctor me puso implantes usados. Después de una operación tuvo que operarme tres veces más y como 1 año 8 meses estuve mal", confesó la actriz.

La actriz compartió que su retaguardia es natural así como otras partes de su cuerpo, y así lo seguirán siendo, pues le tiene pavor a las operaciones por lo que ya vivió. "Yo tengo la nariz chueca y la sigo teniendo chueca tal y como se ve aquí pero no me ayudaba en nada. Me arreglé los dientes de arriba, los de abajo los sigo teniendo chuecos, vaya, sigo siendo yo. ¿Y por qué no me he operado la nariz? Me dan miedo las operaciones, porque no me aviento a meterme a la plancha por algo físico y que algo vaya a pasar porque ya lo viví".

