Desde el gimnasio, Maribel Guardia hace sudar con su silueta perfecta a sus 63 años

¿Quién dijo que a más de los 60 no se puede lucir cuerpazo de diosa?; así lo presume Maribel Guardia luego de restregar en la cara a todo mundo que a mes y medio de haber llegado al escalón número 63, sigue presumiendo sus curvas como toda una jovencita en todo su esplendor y sin duda, ¡una figura perfecta!

Pues luego de maravillar con su figura enfundada en brillosos bodies con los que ha impactado en el escenario del teatro o de los shows en vivo que ha dado últimamente en algunas ciudades de la República Mexicana, la costarricense, ha vuelto a vislumbrarse como toda una figura fitness del espectáculo.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Maribel Guardia se presumió en un par de postales presumiendo con todas sus letras el cuerpazo que se le ve con un par de outfits deportivos, llevándose de nueva cuenta la admiración de público.

Lee también: Hasta las jovencitas se le han declarado a Maribel Guardia, revela a sus 63

El primero de dos outfits deportivos con los que Maribel Guardia presumió su figura, fue un conjunto de shortcito y chamarra, con el que se lució tirada en el pasto de su jardín, tras escribir al pie de su foto: "Nadie es como tú y ése es tu poder #feliz #miercoles #look @klaudethcollection".

Acto seguido, la esposa del abogado Marco Chacón, ha recibido la admiración de sus más de 7.6 millones de seguidores, quienes no paran de halagarla, pues tras verla toda una vida luciendo cuerpazo, a estas alturas -después de 40 años de pertenecer al medio del espectáculo- siguen llenándola de piropos.

Lee también: Luciendo cuerpazo frente al espejo, Angelique Boyer le da batalla a Aracely Arámbula en lencería

Pero la pierna y la pompa, no son los únicos dos encantos que posee la madre de Julián Figueroa, pues en una publicación más reciente, la actriz no dejó pasar el momento en el que tras portar un outfit de licra de colores morado, blanco y negro de estampado animal print en versión víbora, Maribel Guardia sigue mostrando su mejor actitud ante la vida.

"La actitud es el pincel con el que la mente le da color a nuestra vida... espero que la tuya sea de los colores del arcoíris... #look @ivc_collection" se lee su descripción, haciendo referencia a que mientras forme parte de la humanidad, seguirá mostrándose tan optimista como siempre.

Y tras mostrar sus marcados oblicuos, con ese top, la costarricense se ha llevado los piropos de famosas como Malillany Marín quien ha escrito: "Espectacular!!!" o la cubana Karenka: "Bravaaaaaaaaa"... Por su parte, su sobrina Maribel también se admiró de verla con un "Perfecta", tras verla desde el gym de su mansión.

Y sus fans no han escondido sus impresiones: "Cuerpazoooooo, pelazooo, ojazos, tengas una maravillosa tarde y lindo Jueves @maribelguardia". Al momento Maribel Guardia ha logrado llamar la atención de 50 mil seguidores, que han dejado al menos 600 mensajes en ambos post.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!