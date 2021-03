Desde balcón, Belinda posa en bikini y fans le mandan mensaje a Christian Nodal

La cantante y actriz Belinda, publicó en sus redes sociales un video en la que posa desde un balcón en un atrevido bikini, que generó diversas reacciones por parte de los miles de seguidores que admiran a la intérprete mexicana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Belinda publicó un video en la que aparece posando con un traje de baño desde el balcón de un residencial y que generó muchos mensajes dedicados no solamente a la cantante y actriz de telenovela, sino también a su novio Christian Nodal.

El video ya lo había publicado en sus historias de Instagram, días después de la muerte de su abuelita en Madrid España, en el que Belinda aparece en un balcón de algún lugar para vacacionar en Acapulco, sin embargo, esta vez lo subió a su fit, ya que actualmente se encuentra en el aquel país europeo para grabar una serie de Netflix.

La publicación de la intérprete de ‘Amor a primera vista’ también genero muchos corazones, pues sus fans dejaron su like en 633 mil veces y comentaron en 3,446 ocasiones, con mensajes dedicados a su impresionante belleza, asi como algunos dedicados a su novio el cantante Christian Nodal, quien últimamente se le ha criticado por no dejarla un solo momento, pues la acompañó a España para estar con ella durante las grabaciones de la serie.

“Ay mija, te miras bien bonita, cómo has crecido y qué bonito cabello. Aveda jajajaja no sé crea mija, usted pa’ delante y que la gente se calle, usted es exitosa su peor maniobra fue votar por AMLO, lástima ahí; bonita noche, no tiene mi like por amlover pero se le estima, bye”, dejó un mensaje uno de sus admiradores.

Sin embargo, al cantante de música regional mexicano le llovió en serio, pues muchos de los mensajes iban dirigidos hacía él, enfocados en lo celoso y posesivo que era, aunque otros fans admiraban que no mirara a otras mujeres más que a ‘La Beli’.

“Con razón Christian ni voltea a ver a las modelos, jaja. Cuerpazo, rostro ¿podrán?”, escribió una fan que además colocó un emoji de anillo de compromiso, preguntándose si llegarán al altar.

“Todo eso se come Nodal jajaja”, comentó un seguidor en tono irónico, haciendo referencia de que Belinda es mucho para Christian, pues es sabido que es una de las mujeres más guapas del medio artístico.

Recientemente trascendió un video que Belinda subió en sus historias de Instagram, en donde estaba siendo maquillada y Nodal le robó un beso, lo que provocó el disgusto del maquillista y generó también críticas de muchos usuarios de internet por lo posesivo que es con la cantante.