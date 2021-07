Desde Turquía, Jennifer Lopez lució increíble con micro bikini, enseñando el ombligo

Desde Turquía, paradisíaco país del Medio Oriente, la cantante Jennifer Lopez lució increíble con micro bikini y ombliguera en aguas del Mar de Mármara durante su gira por Europa "It's My Party" (Es mi fiesta) y aunque el momento no es reciente, ha quedado para la historia.

En Instagram y otras redes sociales, circula una de las fotografías que más ha impactado entre los fanáticos de la neoyorquina quien en 2019 justo acababa de cumplir 50 años (24 de julio) en medio de la gira veraniega por países europeos y asiáticos.

Y es que, tras el cuerpazo que conservaba y sigue manteniendo Jennifer Lopez desde antes de sus 50 años, es digna de recordarla y compartirla a través de la web, pues no todos los días se ve lucir de esa manera a una fémina de su edad, tremendo cuerpazo con un mini bikini y darse el lujo de usar una playera tipo ombliguera para mostrar su abdomen, el más plano.

En la postal, se puede ver a JLo -quien en aquél entonces estaba feliz con Alex Rodríguez y éste le organizó una fiesta a su altura para celebrar medio siglo de vida- disfrutando del mar que tanto le gusta -como lo hizo en su reciente vídeo "Cambia el Paso".

Pero fue la también actriz de cine, quien en su post del 2 de agosto de 2019, escribió: "Mediterranean", a la par de la infartante postal, en la que incluso pudo pasar desapercibida entre los turistas, debido a que se ve que cada quien se está divirtiendo de diferente manera.

No obstante, en su perfil personal de la red de la camarita, la postal no pasó para nada desapercibida; y a casi dos años de publicada, la instantánea ha alcanzado 4'507,125 corazones rojos, entre los que destacan el del actor hollywodense de origen español Antonio Banderas.

También se leen casi 44 mil mensajes entre los que se leen miles de halagos y piropos. Entre los que saltan a primera vista, se lee: "Wow‼️ gorgeous @jlo" (Wow‼️ maravillosa @jlo), o "Buena pierna". Por otro lado, la 'Diva del Bronx', se podría ver restringida en su vida por algún fan: "It's hard to cage a free bird, very hard...." (Es difícil enjaular a un pájaro libre, muy difícil....).

Y es que efectivamente, para nadie es un secreto que Jennifer Lopez es un alma libre y por tanto, se ha convertido en la artista completa que es, figurando tanto en la esfera musical que representa los ritmos latinos más pegajosos como en la industria cinematográfica.

