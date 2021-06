Desde Bali, Indonesia, Demi Rose hipnotiza con jeans de lunares sin sujetador

Desde la paradisíaca provincia de Bali, Indonesia, la modelo Demi Rose aprovechó los paisajes naturales más encantadores para hipnotizar con algunos atuendos; entre estos, unos jeans de color amarillo con lunares blancos que usó sin sujetador.

En su cuenta oficial de Instagram es donde se puede ver el momento "del disfrute" durante el verano de clima cálido en el 2019, cuando el mundo vivía "tranquilo" sin imaginar siquiera la próxima llegada del virus que atacaría a toda la humanidad por completo.

No obstante, fue con un par de posales que la británica de todavía 25 años dejó atónitos a sus millones de fanáticos de sus redes sociales al verla posar con un par de jeans de color amarillo mostaza con lunares blancos que, además de forrar sus curvas y enmarcar su "cortada" cintura, Demi Rose tenía otro As bajo la manga.

Y es que la influencer de las redes que tiene como objetivo de vida llegar a conquistar Hollywood, posó sin sujetador, blusa ni nada que le pudiera cubrir sus enormes encantos que ocupan parte de su pecho y sólo utilizó sus manos y brazos para no dejarlos al descubierto, pero además, dejando un poco a la imaginación.

En la descripción de su publicación de agosto de 2019 se lee: "Touched down in paradise... Tell me where’s your dream destination? Photo: @lolo_creativ" (Aterrizando en el paraíso... Dime, ¿dónde está el destino de tus sueños? Foto: @lolo_creativ).

En la primera postal, se le puede ver a Demi Rose presumiendo una diminuta cintura y unas caderas delineadas, mientras luce su cabello castaño y ondulado abajo de los hombros, una piel bronceada que adornó con bisutería como algunas pulseras platedas, un par de anillos y aretes discretos.

El maquillaje que resalta su belleza y las uñas de color rojo encendido así como un par de sandalias de plataforma, fueron los elementos que "complementaron" el outfit incompleto... Por tal motivo, Demi recibió un sinfín de comentarios tras su innegable belleza y sutil coquetería; algunos de los 2,673 mensajes se leen:

Un admirador de la India escribió: "Ak bar bara hata ka haat be nahi lagaa" (Solo había doce o dos corazones?), mientras que un seguidor indonesio presentaba a su país: "My Country... Majapahit Nusantara Indonesia... Negara Besar Banyak Budaya..." (Mi país ... Archipiélago de Majapahit Indonesia ... Un gran país con muchas culturas...).

Pero otro más, pedía que le mostrara sus atributos comparándolos con una fruta: "Show me those appetizing apples!!!" (Enséñame esas apetitosas manzanas!!!), "Love you" (Te amo), "Belliiiiiísima mujer", mientra un habitante de Rumania le preguntaba: "Conteaza pt.tine?" (¿Te importa?).

Algunos comentarios los ha recibido Demi Rose hace un par de semanas, a pesar de que su viaje por Europa y Asia fue hace dos años; no obstante, cualquier momento es bueno para tomar el celular y buscar las postales más fogosas de la británica de 26 años, quien al momento ha logrado cautivar a por lo menos 390,445 usuarios de Instagram.

