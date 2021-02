Descubren a otra doble de Kimberly y la destrozan en redes sociales

Los fans de Kimberly Loaiza no aceptan imitaciones, por lo que atacaron a una tiktokera que se parece a la youtuber, la cual en estos momentos es la artista mexicana y una de las latinas con más seguidores en TikTok con 35.8 millones de seguidores.

Kimberly Loaiza es un fenómeno en redes sociales, con solo 23 años de edad domina no solamente YouTube e Instagram, también lo hace en TikTok en donde se ha vuelto una sensación y en donde está apunto de alcanzar 2 billones de reproducciones en sus videos.

Y es que ‘La lindura mayor’ ha logrado consolidarse y ser una de las artistas e influencers favoritas en México y muchas partes del mundo en donde se vuelve tendencia cada que un video es publicado en cualquiera de sus redes sociales.

Los usuarios en redes sociales descubrieron que una tiktoker se parecía mucho a Kimberly Loaiza, se trata de una chica de Sinaloa de nombre Andrea Chagi, que pareciera ser la gemela perdida de Kimberly Loaiza. Sin embargo, ésta tuvo que bloquearla de sus redes sociales.

“Fue porque se burló de mí. Linduras, yo siempre trato de bloquear a las personas que de cierta manera me atacan. Yo sé que quizá no les afecta nada a ellos pero es no es el objetivo. Mi objetivo es tratar de eliminar de mi vista toda la negatividad que pueda. Me gusta la buena energía”, comentó Kimberly.

Sin embargo, los fans también descubrieron a otra chica parecida a Kimberly Loaiza en TikTok, que al subir un video en el que es casi idéntica a la youtuber, los fans de la lindura reaccionaron en contra de ella.

Pobre mujer...

Su pecado?

Que una famosa se parezca a ella ☹️ pic.twitter.com/8Bmgxn2EFG — Ana Conda Cascabelillo (@LadyCascabelil1) January 31, 2021

“Ni le digan que se parece a Kimberly porque se la va a creer”, “Pero ni en sueños, Kimberly Loaiza es la única Lindura Mayor”, “Le están dando fama para parecerse a Kimberly”, “Perdón por decirlo, pero creo que sí le quieres copiar”, “Se parece a Kim, pero Kim es única” y “Se nota que se quiere parecer”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió la joven.

La realidad es que la chica si es parecida a Kimberly Loaiza, sin embargo, no ameritaba algunos comentarios tan radicales por el hecho de parecerse a la youtuber, lo que indica que los fans no quieren ninguna clase de imitación, porque solo existe una Kimberly.

La también cantante está por dar a luz a su segundo bebé, pues parece que su parto se ha adelantado, según mostro un video en TikTok, por lo que Kima ya podrá conocer a su hermano, como todos los fans de la lindura.