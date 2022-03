Desborda belleza Aracely Arámbula entre rayos del sol y bikini fucsia

Mientras continúa en las grabaciones de la serie "La Rebelión de las Esposas" y se define su posible regreso a Televisa para protagonizar el remake de la telenovela "La Madrastra", la actriz Aracely Arámbula se dio un respiro y compartió una postal en la que desborda belleza con los rayos del sol encima, un bikini rosa fucsia y una corona de flores.

Y es que, 'la Chule' apareció luciendo su belleza desde la piscina de algún lugar con vista al mar; lo que por supuesto, pone del otro lado a Aracely Arámbula; es decir, sube de nivel su innegable belleza; pues además de todo, su sonrisa habla por sí misma.

Aracely Arámbula se hizo un espacio entre sus múltiples ocupaciones y subió a sus historias de Instagram dicha postal en la que luce un bikini color rosa fucsia, poniendo por delante, sus voluptuosos encantos así como su sonrisa más encantadora.

Y por si fuera poco, 'la Chule' enmarcó su belleza con una corona de flores que utilizó alrededor de su su cabeza, un elemento que también es parte de sus características fotos, pues se sabe que la ex de Luis Miguel adora las flores y convivir con la naturaleza.

Con la cámara muy cerca, Aracely Arámbula dejó en claro que su belleza es siningual y que tiene un cuerpo de diosa con el que conquista a diestra y siniestra en cualquier momento de la vida. Pues muchos de sus fanáticos aseguran que con sólo ver una postal de la actriz, les alegra o les hace el día.

Y no sólo eso, sino que además la belleza de Aracely, saca el poeta que muchos de sus seguidores tran en su interior, tras leer los comentarios más dedicados en sus publicaciones oficiales y en las que las diversas páginas de fans.

En tanto, la sorpresa que tiene preparada Aracely Arámbula a sus millones de seguidores, es sin duda, la nueva serie que está haciendo bajo la producción de Elefantec para Pantaya TV; lo que se traduce que además de poder disfrutarla en Estados Unidos, también podría vérsele en México y otros países y que es posible que "La Rebelión de las Esposas" se pueda ver a través de Amazon Prime Video.

Por lo pronto, puedes disfrutar la belleza de 'la Chule' con la siguiente postal, en la que muestra esa belleza que ha encantado a muchos y con la que literalmente ha conquistado al mundo entero.

