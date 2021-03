¡Desatada! hija de Mariana Levy se quitó todo y se olvidó de los límites

La hija de la finada actriz Mariana Levy, quien lleva por nombre María Levy, ha vuelto a encender a sus seguidores, luego de publicar una postal más que sumó a sus publicaciones en su cuenta oficial de Instagram en las que frecuentemente se muestra tal como Dios la trajo a este mundo.

Fue este sábado que María Levy, la también hija del actor Ariel Padilla -quien figuró por años en las telenovelas-, volvió a desatarse las ataduras de los buenos principios y el recato; y más enamorada que nunca de sí misma, compartió con lujo de detalles sus imperfecciones, aunque dejó claro que ama su piel.

A través de su cuenta oficial de Instagram, fue que la hija de la fallecida famosa, dejo boquiabiertos y con el ojo cuadrado a sus fanáticos, tras hacer una reflexión sobre lo que ella representa para ella misma y que se acepta tal y como es:

Lee también: Hija de Mariana Levy se vuelve a quitar la ropa y presume silueta

"Amo amo amo mi piel <3_ les comparto esta foto que cuando vi por primera vez sentí horrible por la celulitis que había en mi pierna y por eso preferí no subirla. Hoy me desperté, y antes de pararme de la cama vi mis piernitas. Y vi la celulitis que tenían, hace muy poco tiempo hubiera comenzado un monólogo interno súper destructivo e hiriente hacia mí; pero hoy sonreí, pensé “que linda piel” y me abracé... y sentí taaaaan bonito...

Nuestros procesos son únicos. Debemos acompañarnos con mucho amor, compasión, comprensión y paciencia. Hay que confiar en la intuición de nuestro cuerpo y de nuestro ser... yyyy escuchar a esa vocecita que siempre busca hacernos bien...

Lee también: ¡En mini short de licra! Maribel Guardia posa desde su casa, mejor que una de 15

Yyyy saber que está bien si tu cuerpo experimenta cambios, está buscando la manera de adaptarse y poder brindar lo mejor para tu bienestar. Es impresionante lo que hace a diario por nosotros, así que lejos de limitarlo, maltratarlo, juzgarlo y castigarlo hay que agradecerle profundamente por su fuerza y sabiduría.

Oootra cosa que me he dado cuenta que es importantiiiiísima: cuidemos el contenido que consumimos. En un proceso de sanación y aceptación es fundamental lo que consumes y las personas que te rodean e influyen en tus valores, principios y creencias. Les prometo que es extremadamente liberador dejar de seguir a personas y cuentas que nos hacen dudar de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, de nuestro ser y que lejos de inspirarnos, nos lastiman.

Con todo todo todo el amor de mi corazón los invito a deshacerse de aquello que los contamina y los aleja de lo más puro y bonito dentro de ustedes. Los invito a rodearse de fortaleza, inspiración, sabiduría, y amor mucho mucho amor. Les dejo algunas de las cuentas que me inspiran a ser una versión potencializada de mi y a amarme taaanto: @jimefrontera @georgie.clarke @danaemercer @rianne.meijer @_nelly_london @charlihoward @bellaagolden... recomiéndenmeee cuentas similares de personas mexassss pofavor... yyyyy, acuérdense: paso a pasito <3".

Sin embargo, pese a que lo que María Levy pueda decir de ella misma y de los propios consejos que le da a sus fanáticos, es un hecho que está tan enamorarda de ella, aún y con la celulits que su cuerpo almacena en sus piernas, que la también nieta de Talina Fernández, no piensa ni un segundo en poder compartir libremente su cuerpo tal y como es.

La primera en reaccionar a sus fotografías más artísticas, fue la cantante Ana Bárbara, quien además de maravillarse viendo a María, apoyó su descripción y postura, comentando: "Mi amor! El verdadero valor de tu forma de expresión, es justamente ese, tener el Valor de mostrarte al mundo abriendo tu alma y corazón! Te amo y siempre es bello seguir aprendiendo de los hijos" (refiriéndose a María como una hija porque la cantante vio por ella y sus hermanos en algún momento de su vida al unirse al viudo de Mariana Levy, José María Fernández, 'El Pirru'.