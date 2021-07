Desafía Demi Rose a la moda con mini suéter abierto en tono lavanda

Luego de se una de las modelos más prestigiadas de una firma de ropa para damas, la británica Demi Rose desafió a la moda casual que representa la firma y enloqueció al lucir sus encantos con un mini suéter en tono lavanda que por supuesto ¡usó abierto!

La firma para la que Demi Rose trabaja es Pretty Little Thing y claro, aprovecha su cuenta oficial de Instagram, para lucir cada prenda de la línea, que con su escultural figura y le da promoción a la marca. No obstante, sus fanáticos quedan muy agradecidos.

Fue a principios del mes de junio, que pese al intenso verano que predomina en la mayor parte del mundo, Demi Rose modeló un mini suéter en tono lavanda que lució sin sostén ni blusa, maravillando a sus seguidores -como siempre-, pero con una especial invitación que hizo a su audiencia virutal.

Lee también: El jumpsuit con el que Ana Martín cautivó a los galanes en su juventud

Con la cámara de cerca y un peinado que hace ver su rostro más angelical (cabello partido a la mitad y con un par de mariposas), un sutil maquillaje y sus obligadas pestañas de Minnie Mouse, la británica de 26 años lució dicha prenda del relajado tono lavanda.

Cuya invitación que hace a sus 17 millones de seguidores se lee: "It’s a good day to be happy @prettylittlething ad" (Es un buen día para ser feliz @prettylittlething -anuncio-); no sin antes dejar en su post un corazón morado que hace referencia al suéter que usó y un angelito, como el que refleja su semblante.

Lee también: Demi Rose derrite con su belleza al natural con intenso close up

Por ello, la también DJ, ha recibido casi 4 mil mensajes en la caja de comentarios que se leen: "THE BEST PHOTO!" (¡LA MEJOR FOTO!), "Handy" (Práctica), "Ángel", "So pretty" (Qué bonita), "Beautiful baby" (Hermosa nena), "Cute, lovely" (Linda, adorable), entre muchos otros.

La modelo nacida en Birmingham, Reino Unido se ha convertido en una de las celebridades de la moda más vistas en redes sociales, luego de que empezó a modelar cuando tenía 18 años, ha mostrado casi cada rincón de su piel. Sus poses, seductores gestos, etc, han terminado por enamorar y lo siguen haciendo a hombres y mujeres de todo el mundo.

Con esta postal, Demi Rose ha ganado 386,743 corazones rojos entre los que destacan, el de su colega en América Alexa Dellanos y su fotógrafo de cabecera Danny Desantos -quien es el que se lleva la mejor parte al ver a la top model en vivo y a todo color-.

Síguenos en