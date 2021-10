Derrocha imponente belleza Shakira tras posar en portada de revista

La cantante colombiana Shakira está en uno de sus mejores momentos, luego de estrenar su sencillo "Don't Wait Up" este 2021. No obstante, el escenario de la música no es el único en el que la famosa ha brillado, pues recientemente derrochó belleza como sólo ella sabe hacerlo, tras posar imponente en portada de famosa revista.

Su protagonismo no tiene límites y esta vez fue en la portada de la revista Cosmopolitan que la colombiana dio cuenta una vez más de su innegable belleza, luciendo un sencillo pero elegante bañador en tono plateado que enmarcó su cintura con un exquisito cinturón dorado.

Y no conforme con ello, Shakira se puso un par de medias en color negro que aumentaron los latidos del corazón de sus fanáticos que ascienden a 70.7 millones de seguidores en Instagram. Su cabello teñido de marrón y mechones rubios, fue otro de los encantos que lució Shakira en dicha publicación.

Y a la par del agradecimiento a dicha revista por elegirla a ella y revelar que las postales fueron tomadas tras su entrenamiento en el gym -lo cual parecería que no es cierto, debido a la sensualidad que irradia-, Shakira lució estupenda.

"So @cosmopolitan visited me at the gym and did a cover shoot just after I’d finished a workout. Thanks to @ellenvonunwerth for the fun photos. #LINKINBIO" (Entonces @cosmopolitan me visitó en el gimnasio e hizo una foto de portada justo después de que terminé un entrenamiento. Gracias a @ellenvonunwerth por las divertidas fotos. #LINKINBIO)

Incluso, en la portada se lee: "SHAKIRA SURFS NOW (?) AND OTHER SURPRISES FROM THE COUNTRY'S MOST GOOGLED POP STAR" (SHAKIRA SURFEA AHORA (?) Y OTRAS SORPRESAS DE LA ESTRELLA DEL POP MÁS GOOGLEADA DEL PAÍS).

Por tanto, los comentarios a la publicación de la colombiana -esposa del futbolista español Gerard Piqué-, no se hicieron esperar y ha arrancado comentarios a los fans y famosas seguidoras como la actriz costarricense Karla Gómez: "Hermosa!!!" o su paisana Xilena Aycardi: "Divinaaaaaaaaaaaa".

Los fanáticos de la estrella pop colombiana también han expresado su admiración a través de más de 3 mil mensajes y hasta los ha hecho desvariar con su belleza: "(Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you)" ((Algo sobre, algo sobre, algo sobre ti)".

"OH MY SHAKIRA!!!!" o "Natural beauty" (Belleza natural", forman parte de los piropos que recibió la colombiana y cuyos corazones rojos atrapados ascienden a no menos de 354 mil.

