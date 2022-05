Derrite corazones Daniella Chávez con body de encaje muy chiquito

Luego de lucir por lo menos media docena de outfits en negro, la modelo Daniella Chávez volvió a hacer de las suyas arrancando suspiros y derritiendo millones de corazones, tras posar sin reparo, con un body de encaje muy chiquito en color blanco y con otros detalles a su alrededor que la hicieron brillar.

Pues entre la sutileza del color blanco y la coquetería que caracteriza a la chilena de 36 años, destaca además de su belleza innegable, el cuerpecito de muñeca Barbie que se carga, pues no es un secreto para nadie de sus fans, que Daniella Chávez es muy estricta consigo misma y no deja de trabajar en gym, para seguir luciendo cuerpazo.

Y es que, tras presumir su figura "desencajada" o "quebrada", de la retagurdia hacia la diminuta cintura, la chilena cambió de look con una peluca rosada, lacia y larga, una mirada y semblante cautivadores y con una gran mascota al lado de ella.

Más de una vez, la esposa de Ariel Gutiérrez (su manager), ha posado en su cuenta de Instagram con animales de peluche como son los osos de todos colores, tamaños y formas. Y para no dejar dudas sobre que el oso es su mascota favorita, la también ex conductora de Televisa Deportes, ha lanzado una pregunta en torno al tema, claro, mientras irradia sensualidad con el par de postales, sentada en las piernas de un peluche gigante.

"Si te reencarnas en un Animal, Cuál te gustaría ser?", preguntó Daniella Chávez, obteniendo inmediata respuesta de un porcentaje de sus ya 16.3 millones de seguidores en la red de la camarita; para ser exactos, al momento, 100,816 de ellos.

Y atendiendo a su pregunta, su marido respondió: "En Mono", mientras que su colega Dasha Mart se olvidó del cuestionamiento y puso más atención en el par de postales de Daniella Chávez, lanzándole un cuarteto de corazones rojos y la obligada expresión de sorpresa: "Wow". También se lee: "Que hermosa, bien sexy".

Otros más apostaron por un felino: "Yo, un tigre", y entre otros comentarios, se puede percibir que la chilena encanta al público masculino: "Mmm love you, girlfriend... big kiss" (Mmm te amo, novia... beso grande).

Y entre variados comentarios de todo tipo, que denotan que Daniella Chávez ha logrado distraer y hacer desvariar a sus fanáticos tras leerse casi 1,700 mensajes desde el martes pasado... Y a ti, ¿en qué animal te gustaría reencarnar?

