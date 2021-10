Derrite con micro short Daniella Chávez mientras presume camioneta

Después de prepararse con algunos disfraces para el próximo Halloween, la modelo chilena Daniella Chávez hizo una pausa en su actividad en Instagram, no obstante, no dejó pasar la oportunidad para derretir con micro short enseñando todo, mientras presume camioneta.

Con una tercia de postales, la chilena enamoró de nuevo a su basta audiencia virtual, tras posar con un par de diminutas y sexies prendas. Y es que, Daniella Chávez salió a la calle con diminuto outfit y hasta al súper fue a parar para comprar leche y otras cosas, como lo ha dejado ver la propia modelo en anteriores publicaciones.

Con una blusa blanca de tirantes, estampada con pequeñas flores rosa pastel y un micro short del mismo tono rosado, Daniella Chávez derritió a sus 15 millones en su cuenta oficial de Instagram, y a los 233 mil que la siguen en su cuenta de respaldo.

Desde su camioneta Mercedes Benz, la cual presumió a la par de dejar boca abierta a sus seguidores Daniella Chávez lució encantadora y muy natural, como está acostumbrada a hacerlo tras sus múltiples imágenes en redes sociales.

"En el Makinón @daniellachavezofficial", se puede leer en su descripción, mientras luce cuerpazo muy quitada de la pena en una tercia de instantáneas que han sido gratamente comentadas por sus más fervientes admiradores.

"Oh, my God!" (¡Dios mío!), "Makinón es tu", "El makinón dentro de su makinón", "Te estás poniendo más hermosa cada día", son algunos de los comentarios que ha recibido la rubia chilena tras su publicación; y otro fan más se confundió: "Yo no sabía que las Jeepetas que dicen tanto los reggaetoneros eran los vehículos Jeep".

Otro más le hacía una petición única: "You are such a beautiful woman! Could you please unblock me from your OF account?" (¡Eres una mujer hermosa! ¿Podrías desbloquearme de tu cuenta OF?), luego de verla, particularmente en la segunda postal, en la que, con la puerta abierta de la camioneta, Daniella Chávez enseñó todos sus atributos.

Un total de 34,860 fanáticos, han regalado un corazón rojo a la top model que está a punto de llegar a sus 36 años de vida y se pueden leer 336 comentarios al momento.

