Derrite Angelique Boyer en coquetos bañadores y marcado abdomen

Durante su último y más reciente viaje a España, la actriz Angelique Boyer ha causado estragos entre sus fanáticos tras modelar los outfits más encantadores de todo tipo, con los que luce cuerpazo y por supuesto, ha hecho babear a su novio, el actor Sebastián Rulli mientras luce también coquetos bañadores y marcado abdomen ¡de infarto!

Y es que, si algo tiene que presumir Angelique Boyer además de su talento como actriz, es su belleza física, pues la francesa es una de las actrices más fitness de México y con ello, ha logrado también ser una de las favoritas de los tele espectadores y de los internautas que le hacen reverencias a través de las redes sociales.

En los últimos días, Angelique Boyer se lució frente a la cámara mientras presumió un par de outfits ideales para deslumbrar en la piscina o un día de playa, que normalmente disfruta al lado del que hasta ahora ha sido el amor de su vida tras siete años y medio de relación: Sebastián Rulli.

El primero de los outfits que la protagonista de telenovelas lució fue el conformado por un top semi strapless en color azul marino con un tirante asimétrico de lo más ancho a lo delgado que termina en un moño justo en medio del busto que complementó con un short playero en tonos rojo y azul marino.

La cereza del pastel, fue una exquisita gargantilla dorada con un dije de color azul marino, un par de diminutos aretes y unas gafas de sol que dejan ver sutilmente los ojos de la francesa, así como un chongo que ayuda a lucir todo el escote tanto de adelante como de la espalda.

Y el segundo de estos y no menos importantes, obedece a un bikini de tiras en color azul celeste que Angelique Boyer utilizó a la par de una falda larga en tonos marrones. Lo impresionante del outfit es que la novia de Sebastián Rulli utilizó un top que apenas sirve para cubrir sus encantos y que rodea su delineada figura con tiras que van creando otro look.

Y por si fuera poco, la protagonista de "Vencer el Pasado" (2021), maravilló con su abdomen luego de lucir un mini bikini que se curvea en el mismo en combinación con esa falda larga que se ajusta a sus caderas, haciéndola lucir una impresionante figura.

Como complemento del atuendo, Angelique Boyer utilizó un reloj de pulso, una pulsera, una gargantilla de tonos azules y en cuanto al penado, recogió su cabello con una media coleta. Lo que sí es un hecho es que la también actriz de "Rebelde" (2004-2006) ha vuelto a causar revuelo en sus historias de Instagram con éstas y otros videos más desde España, donde disfruta de unas segundas vacaciones con Sebastián Rulli y los padres del actor.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!